Международный Красный Крест начал переговоры в связи с пленным армянским диверсантом (версия 2)

Первая версия опубликована в 14:05

БАКУ /Trend/ - Международный Комитет Красного Креста (МККК) поддерживает связь с надлежащими структурами обеих сторон нагорно-карабахского конфликта касательно взятого в плен армянского диверсанта.

Об этом во вторник сказала Trend глава отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова.

«МККК на связи по этому вопросу с компетентными структурами обеих сторон. В соответствии со своим мандатом Комитет навещает лиц, задержанных в результате конфликта, проверяет обращение с ними и условия их содержания, а также помогает им поддерживать связь со своими семьями», - сказала Гусейнова.

Отметим, что около 05:45 часов 23 августа диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку совершить провокацию в направлении Геранбойского района фронта.

В результате решительных действий подразделений азербайджанской армии, дислоцированных в этом направлении, противник, неся потери, был вынужден отступить.

Во ходе боя командир армянской диверсионной группы, по данным первичного допроса, старший лейтенант Гургин Альберян был взят в плен.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )