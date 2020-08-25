Глава МИД Азербайджан: Мы ожидаем от сопредседателей МГ ОБСЕ гарантий готовности армянской стороны к ведению субстантивных переговоров

БАКУ/Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ хотят организовать осенью этого года встречу между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал ТАСС глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов накануне своего официального визита в Россию.

Однако, как отметил Байрамов, действия Армении фактически сводят усилия посредников на нет.

«Подрыв Арменией процесса урегулирования конфликта в нагорно-карабахском регионе и других оккупированных территориях Азербайджана не ограничивается только военной атакой, произошедшей 12 июля. Руководство этой страны подрывает шансы для возобновления переговоров, заявляя о необходимости закрепления результатов войны, исключая возможность освобождения территорий, угрожая нанесением ударов по азербайджанским населенным пунктам, продолжая политику незаконного заселения оккупированных территорий, тем самым изменяя там демографическую ситуацию. Этот перечень агрессивных заявлений и провокационных шагов армянской стороны можно продолжить. В таких условиях говорить о датах встречи министров иностранных дел было бы преждевременным. Мы ожидаем от сопредседателей Минской группы ОБСЕ гарантий готовности армянской стороны к ведению субстантивных переговоров по освобождению оккупированных территорий Азербайджана и устранению других последствий вооруженного конфликта, как это предусмотрено четырьмя резолюциями СБ ООН от 1993 года и решением Будапештского саммита ОБСЕ 1994 года. Реализация таких договоренностей позволит приступить в дальнейшем к рассмотрению политических вопросов», - сказал он.