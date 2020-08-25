МИД: Согласование графика вывода оккупационных сил Армении с территорий Азербайджана должно составить предмет переговоров

БАКУ/Trend/ - Согласование графика вывода оккупационных сил Армении с территорий Азербайджана должно составить предмет переговоров.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал ТАСС глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов накануне своего официального визита в Россию.

«Прежде всего, механизм мониторинга прекращения огня в конфликтной зоне уже существует. Эти функции осуществляет миссия во главе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ по конфликту Анжеем Каспшиком. Армянская сторона пытается закрепить результаты своей военной агрессии, а переговорный процесс затянуть и свести к решению второстепенных задач. Мы же считаем необходимым сконцентрироваться на решении первостепенных задач. Главная причина сохранения напряженности заключается в продолжающейся армянской оккупации территорий Азербайджана. Следовательно, необходимо устранить саму оккупацию, то есть вывести Вооруженные силы Армении из всех оккупированных территорий Азербайджана. Согласование графика вывода оккупационных сил и должно составить предмет переговоров. Мы рассматриваем вопрос мониторинга в контексте вывода войск и возвращения изгнанного населения. Дальнейшие действия в этом направлении должны быть синхронизированы с освобождением территорий», - отметил он.