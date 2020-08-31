Исполняется 27 лет со дня оккупации Арменией Губадлинского района Азербайджана

Нагорно-карабахский конфликт 31 августа 2020 00:01 (UTC+04:00)
Исполняется 27 лет со дня оккупации Арменией Губадлинского района Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 27 лет со дня оккупации вооруженными силами Армении Губадлинского района Азербайджана.

Район площадью 802 квадратных километра и населением около 30 тысяч человек, проживавших в 94 населенных пунктах, был оккупирован армянскими военными формированиями 31 августа 1993 года.

Губадлинский район отличается благоприятным географическим положением, неповторимым живописным ландшафтом, скалистыми и крутыми горами, особый колорит придают бурные реки - Баркушад и Акара.

При обороне района 283 добровольца героически погибли, а семь из них были удостоены высокого звания Национального героя Азербайджана. Бесчинства армянских вооруженных формирований коснулись фактически каждой семьи. Люди, оставшиеся в живых, чудом спасшиеся от рук агрессоров, ныне размещены в 47 регионах республики.

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