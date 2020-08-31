Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с 27-й годовщиной оккупации Губадлинского района (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с 27-й годовщиной оккупации Губадлинского района армянскими вооруженными силами, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Общину.

«31 августа 1993 года Губадлинский район был оккупирован армянскими вооруженными силами. В результате оккупации шехидами стали 238 жителей Губадлы, 316 человек стали инвалидами, более 100 человек пропали без вести. В результате оккупации были полностью разрушены и разграблены административный центр и 93 села, свыше 40 тысяч жителей Губадлы стали вынужденными переселенцами», - говорится в заявлении.

В документе сообщается, что в результате оккупации Губадлы было разрушено 445 тысяч квадратных метров жилищного фонда, четыре медицинских учреждения, шесть детсадов, 61 общеобразовательная школа, 10 домов культуры, 24 клуба, один историко-краеведческий музей, 60 библиотек, 205 культурно-бытовых объектов, 12 исторических памятников.

«Все более усиливающаяся в последние годы политики незаконного заселения Арменией оккупированных азербайджанских земель, включая Губадлы, показывает, что Армения продолжает держать под оккупацией азербайджанские территории и укреплять последствия оккупации, и, тем самым, не заинтересована в мирном решении конфликта. Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона заявляет, что решение конфликта возможно только после вывода армянских вооруженных сил со всех оккупированных азербайджанских территорий и возвращения на свои родные земли азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова.)