В прессе Нидерландов опубликована статья о майоре Анаре Новрузове, погибшим в ходе боев в Товузе

БАКУ /Trend/ - На нидерландском портале haber.nl размещена статья о героически погибшем во время предотвращения военных провокаций ВС Армении в направлении Товузского района военнослужащем, майоре азербайджанской армии Анаре Новрузове.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, статью написали сотрудник Координационного совета азербайджанцев в Нидерландах и Бельгии Эмиль Алиев и член Совета, руководитель Международного азербайджанского женского клуба Кямаля Джейлинова.

В статье дана подробная информация о жизненном пути Анара Новрузова и его 25-летей военной карьере. Было отмечено, что Анар Новрузов является героем Апрельских и Товузских сражений, за годы службы освоил секреты военной техники, прошел учения в Турции, стал кошмаром для армянских диверсионных группировок, неоднократно проявлял доблесть в предотвращении провокаций неприятеля на Карабахском фронте.

С полным содержанием статьи можно ознакомиться по ссылке https://www.haber.nl/in-herdenking-van-een-held-anar-novruzov/.

(Текст: Турал Гараджаев)