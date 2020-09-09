Малайзия призывает Армению выполнять международные обязательства в рамках резолюций Совбеза ООН

БАКУ /Trend/ - Малайзия полностью поддерживает Азербайджан в решении нагорно-карабахского конфликта и всегда демонстрировала свою поддержку и солидарность с Азербайджаном на многосторонних форумах в рамках Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Организации Объединенных Наций (ООН), сказал Trend посол Малайзии в Азербайджане Юбазлан Бин Юсоф.

”Малайзия поддерживает суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ Азербайджана, а также считает недопустимым применение Арменией силы для удерживания захваченной территории", - добавил посол.

Он отметил, что Малайзия и впредь будет поддерживать международные усилия по немедленному, полному и безоговорочному выводу всех армянских вооруженных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана:

«Малайзия настоятельно призывает правительство Армении выполнить международные обязательства в рамках резолюций Совета Безопасности ООН и прекратить оккупацию территорий Азербайджана, поскольку это является единственным решением конфликта"..

Что касается недавней армянской провокации на границе с Азербайджаном, которая привела к жертвам, в том числе среди гражданского населения, посол добавил, что Малайзия выражает свои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате недавних инцидентов.

”Малайзия призывает к немедленному прекращению боевых действий и принятию всех необходимых шагов для деэскалации конфликта", - подытожил посол.

(Автор: Джейла Алиева.)

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