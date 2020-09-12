Турал Гянджалиев: Армения проводит политику незаконного заселения на оккупированных территориях Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Армения проводит политику незаконного заселения на оккупированных территориях Азербайджана, чтобы изменить демографический состав.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в статье руководителя азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турала Гянджалиева, опубликованной и испанском издании «Style International».

Гянджалиев отмечает, что это является вопиющим нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года.

«Армения перемещает сирийцев и ливанцев армянского происхождения на оккупированные территории Азербайджана, намеренно уничтожая следы культурного и исторического присутствия азербайджанцев», - говорится в статье.

Далее, в материале отмечается, что с целью прикрытия факта оккупации азербайджанских территорий, Армения ссылается на так называемое стремление к «самоопределению» армянской общины, проживающей в Нагорном Карабахе.

Армения установила марионеточный режим на оккупированных территориях, пишет Гянджалиев.

«В последние годы, в целях закрепления результатов армянской оккупации, ее незаконная деятельность на оккупированных территориях Азербайджана продолжала усиливаться. Ободренная реакцией международного сообщества в форме «беззубых» заявлений, Армения на протяжении многих лет предпринимала многочисленные попытки продолжить оккупацию азербайджанских территорий. Последние попытки были предприняты в апреле 2016 года и в июле 2020 года. Министр обороны Армении угрожает Азербайджану «новой войной за новые территории». Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян недавно организовала военные учения для армянских женщин на оккупированных территориях Азербайджана. Что делает «миролюбивая» жена «миролюбивого» премьер-министра Армении, одетая в военную форму, на территории другой страны?» - говорится в статье.

Далее, в статье отмечается, что также Армения пытается изменить формат нынешних переговоров.

«Чтобы избежать ответственности за совершенные преступления, Армения представляет армянскую общину Нагорно-Карабахского региона Азербайджане как «сторону» конфликта между Арменией и Азербайджаном. Вышеупомянутые попытки предпринимаются без учета того, что формат переговоров четко определен в соответствующих документах ОБСЕ. Мы неоднократно предлагали диалог армянской общине Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Но, к сожалению, наши предложения всегда отклонялись. Это явное свидетельство того, что Армения не заинтересована в переговорах и мире. Цель Армении - сорвать переговорный процесс и аннексировать наши оккупированные территории. Армения должна вывести свои вооруженные силы с оккупированных земель Азербайджана и обеспечить возвращение одного миллиона внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои дома. Конфликт должен быть урегулирован на основе территориальной целостности Азербайджана. Мы, азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, готовы жить в мире с армянской общиной этого региона в рамках международно признанных границ Азербайджана», - говорится в материале.