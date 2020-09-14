Давление на экономику – эффективный способ принудить Ереван к миру

БАКУ/Trend/ - Несмотря на смену актеров в армянском театре абсурда и обещаний нового состава труппы обеспечить в короткое время достойную жизнь своим гражданам, социально-экономическое положение Армении продолжает катиться по наклонной. Процесс увядания Армении идет хоть и медленно, но неуклонно.

Вот что, к примеру, пишет ереванский «Аравот», цитата: «Группа наших соотечественников в последние дни проводит протесты, требуя разрешения на выезд в Россию. …Насколько мне известно, армяне в Москве, Краснодаре или Глендейле не проводят демонстраций под лозунгом «Мы хотим вернуться в Армению».



Даже те, кто имеет только гражданство РА, предпочитают оставаться там, где даже в условиях коронавируса есть перспектива работы и более или менее понятное будущее для детей…. и, конечно, ни у кого язык, вероятно, не повернется для упрека их в том, почему они не бросают всё, чтобы вернуться в Армению. Точно так же я не могу винить людей, которые хотят вернуться в Россию: они просто должны понять, что государство Армения не может им чем-либо помочь».



Больше того, что сказал автор этих слов, армянин, проживающий в Ереване, не скажешь. Жаль, однако, что это всего лишь констатация факта без публичного озвучивания коренных причин того, почему государство Армения не в состоянии помочь своим гражданам.

Это еще большой вопрос – на кого работает время в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Многие в Армении думают, что на них. Ну ладно, время само покажет.

Баку же продолжает политику по принуждению агрессора к миру, в том числе, путем давления на чувствительные точки экономики Армении.

Еще совсем недавно у Армении не было конкурентов в экспортных поставках электроэнергии в соседние страны. Но ситуация меняется.

По данным Knoema, а также Министерства энергетики АР и Энергетического агентства РА (данные за 2019 год), экспорт электроэнергии из Армении и Азербайджана выглядит так (млрд. киловатт-часов):

2015 2016 2017 2018 2019 Азербайджан 0,265 1,096 1,283 1,445 1,491 Армения 1,424 1,229 1,440 1,208 1,251

Электроэнергетика является одной из стратегических отраслей армянской экономики, а экспорт электроэнергии – соответственно, одной из основных статей ее доходов.

Существует два традиционных направления экспорта электроэнергии из Армении – в Иран и Грузию.

Последнее время Азербайджан все активнее ставит под сомнение роль Армении как регионального лидера в экспорте электроэнергии, перенаправляя поток экспортных электродолларов из армянской казны в Азербайджан.

В подтверждение этих слов говорят данные АО "Коммерческий оператор электроэнергетической системы Грузии" (ESCO): в 2019 году 68 процентов импорта электроэнергии в Грузию приходилось на Азербайджан, 32 процента - на Россию.

Что касается Ирана, чьи северные провинции нуждаются в дополнительном обеспечении электроэнергией, то он уже длительное время рассматривается как основное направление элетроэнергетической стратегии Армении.

В этой связи интересно мнение президента Института энергетической безопасности Армении Ваге Давтяна, высказанное в интервью ереванской “Lragir”, в котором он не скрывает своих опасений в связи с возросшей активностью Азербайджана на электроэнергетическом рынке Ирана.

Он отметил, что появление в 2018 году на иранском рынке азербайджанской госкомпании Azerenergy создает серьезную конкуренцию и бьет по энергетическим интересам Армении.

Армянский эксперт предупредил, что в ближайшее время Армения должна быть готова к жесткой конкуренции на иранском рынке с Азербайджаном, а также с Туркменистаном.

Второй тревожный момент, по словам армянского эксперта, заключается в том, что Армения в очередной раз может оказаться за бортом крупных инфраструктурных проектов региона.

Дело в том, что Армения возлагает большие надежды на проект прокладки третьей высоковольтной линии Иран-Армения. Данный проект выходит за рамки двустороннего и является частью электроэнергетического коридора Север-Юг, который, в свою очередь, призван синхронизировать электроэнергетические системы Ирана, Армении, Грузии и России.

Строительство ЛЭП должно было завершиться сначала в 2018 году, затем в 2019 году, а сейчас запланировано на конец 2020 года.

Так вот, Давтян говорит: «В сложившейся ситуации мы видим, как Азербайджан предлагает сформировать альтернативный коридор по своей территории. Уже вынесен в повестку проект электроэнергетического коридора Иран-Азербайджан-Россия, в случае реализации которого армянский коридор может потерять изначальную геополитическую значимость».

Итак, «посягательства» Азербайджана на иранский электроэнергетический рынок – одну из немногих «священных коров», оставшихся в распоряжении Армении и все еще пополняющих государственный бюджет этой страны твердой валютой, могут стать одним из последних гвоздей в крышку гроба армянской экономики.

До этого, напомним, был провал с проектами строительства железной дороги Иран-Армения, с планами стать транзитной страной для иранского и туркменского газа, со строительством НПЗ на границе с Ираном.

Не исключено, что одна из очередных революций в Армении пройдет под лозунгом «Возврат территорий, мир с Азербайджаном».

Азер Ахмедбейли