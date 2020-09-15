Глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона дал интервью молдавскому изданию

Нагорно-карабахский конфликт 15 сентября 2020 19:52 (UTC+04:00)
Глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона дал интервью молдавскому изданию

Руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев дал интервью молдавскому изданию Locals.

Trend представляет вниманию читателей интервью:

Господин Гянджалиев, возможно, мой первый вопрос покажется Вам несколько наивным, но все же. В чем, на Ваш взгляд, суть конфликта в Карабахе? Это результат «неправильных» границ, которые остались в наследство от СССР? Или это внешняя агрессия? Как бы Вы охарактеризовали то, что происходит сегодня в Карабахе?

– Это исключительно внешняя агрессия co стороны Армении и оккупация территорий, признанных международным сообществом неотъемлемой частью Азербайджанской Республики. С начала 80-х годов прошлого века Армения начала претендовать на земли Азербайджана, и соответственно, методом «ирредентизм»а пыталась добиться своей цели. Сотни азербайджанцев были депортированы из Армении еще до распада СССР в конце 1980-х годов. Все страны мира признали, что исконные территории Азербайджанской Республики, Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь административных районов, были оккупированы Арменией. Тем не менее Армения пытается использовать термин «самоопределение», чтобы оправдать свою оккупационную политику. Согласитесь, право на самоопределение не может быть объяснено оккупацией и этническими чистками в отношении сотен тысяч азербайджанцев, а также убийством невинных граждан, как это произошло в городе Ходжалы.

– Какова сегодня «правовая папка» конфликта? На какие международные документы, имеющие юридическую силу, надо опираться?

– Прежде всего, Азербайджан и всё мировое сообщество всегда заявляли, что конфликт должен быть разрешен в соответствии с принципами и нормами международного права, закрепленными в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года и Уставе ООН. Кроме того, четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году, в которых признается оккупация азербайджанских территорий, имеют важное значение в качестве правовой основы конфликта. В этих резолюциях Совет Безопасности потребовал незамедлительного и безоговорочного вывода вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана и признал Нагорный Карабах частью Азербайджана. В дополнение ко всему этому, многочисленные международные организации, включая ОБСЕ, Совет Европы, Организацию Исламского Cотрудничествa, Движение Неприсоединения, Европейский Cоюз, НАТО и т. д., приняли резолюции по конфликту. Я хотел бы подчеркнуть один конкретный документ, который я считаю очень важным, – это решение Европейского Cуда по Правам Человека по делу "Чирагов и другие против Армении" от 2015 года. В этом документе Суд постановил, что Республика Армения несет ответственность за все нарушения прав человека на оккупированных землях Азербайджана. Думаю, после этой постановки вопроса не должно оставаться сомнений в том кто именно является страной оккупантом.

– Вы представляете на международной арене азербайджанскую общину Карабаха. Сегодня в Карабахе живут азербайджанцы? И все же, это историческая территория Азербайджана или Армении? Что на этот случай говорят исторические источники?

– К сожалению, в результате Армянской оккупации и проведённой этнической чистки, сегодня, ни один этнический азербайджанец не проживает на территории Карабаха. В результате оккупации сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из своей родины. Если вы посмотрите на демографию прошлых веков, то увидите, что азербайджанцы всегда составляли большинство во всем Карабахе. Это территория Карабахского ханства. Просто откройте и посмотрите Кюрекчайский договор от 1805 года, Гюлистанский договор от 1813 года и Туркманчайский договор от 1828 года. Наряду с другими историческими документами эти договоры вновь доказывают, что Карабах всегда был родиной азербайджанцев.

– Наша беседа проходит в дни, когда в Азербайджане отмечается годовщина захвата армянской стороной городов Шуша и Лачин, и в Азербайджане это считается одним из самых тяжелых эпизодов войны. В чем суть? Это территориальные потери? Или нечто большее?

– Шуша была одним из крупнейших городов во всем Нагорном Карабахе и занимает важное место в душе каждого азербайджанца. В Лачине, граничащим с Арменией районе Азербайджана, вообще не было армянского населения. Оккупировав эти регионы, Армения разрушила культурное и историческое наследие Азербайджана и изгнала тысячи азербайджанцев с их исторических земель. Это не только потеря территории, но и потеря человеческих жизней, культурного и исторического наследия. Но несмотря на все трагедии, с которыми мы сталкивались в прошлом, мы готовы вернуться в наши родные места – в Шушу и в Лачин.

– Есть такой термин: «личное измерение». Есть ли у Вас «личное измерение» конфликта? Как он отразился на Вашей семье?

– Я вырос в Шуше. Я очень хорошо помню то время, когда в детстве, армянские и азербайджанские дети проводили время и играли вместе в нашем районе. В моем классе также учились и армянские дети. С нами на одной улице жила армянская женщина. Мы с её сыном вместе ходили в шахматную школу в Шуше. В то время я был настолько очень увлечен шахматами, мечтал стать чемпионом мира по шахматам в будущем. Когда я учился играть на таре, в музыкальной школе в Шуше, я знал армянских студентов, которые брали у нас уроки музыки. Наша жизнь была очень счастливой и интересной. К сожалению, эта прекрасная жизнь была впоследствии разрушена оккупацией.

– Что бы Вы сегодня сказали армянам Нагорного Карабаха? Готовы ли азербайджанцы, пережившие этническую чистку, жить рядом с армянами, ходить по тем же улицам, сидеть за одним столиком в кафе?

– Азербайджанцы много страдали в прошлом, от этнических чисток и массовых убийств. Сегодня наша община насчитывает более 80 000 человек и мы были изгнаны со своей родиной земли в результате армянской военной агрессии и оккупационной политики. Но мы готовы жить вместе с нашими армянскими соседями в Карабахе, как мы жили до войны. Надо признать, что от этой ситуации страдают не только азербайджанцы, но и карабахские армяне. Оккупационный режим в Нагорном Карабахе пытается использовать местных армян, которые являются жертвами правонарушений этого режима. У этого конфликта есть только одно решение: восстановление мирного сосуществования наших двух общин в Карабахе в пределах Азербайджанской Республики. Республика Армения несет ответственность за нарушение гармонии и мирного сосуществования наших двух общин.

– С армянской стороны приходится слышать утверждения, что если над Карабахом будет восстановлен суверенитет Азербайджана, то для армянского населения это будет катастрофой. Это так? Как бы Вы ответили на такие заявления?

– Армяне и азербайджанцы уже имеют хороший опыт совместной жизни. Сегодня в Азербайджане, в частности в Баку, армяне проживают вместе с азербайджанцами, не сталкиваясь с какой-либо дискриминацией. Мы знаем, что существует множество моделей для восстановления мирного сосуществования между народами после конфликтов. Например, итальянский регион Трентино-Альто-Адидже может быть очень хорошим примером для нас, поскольку этнические немцы и итальянцы продолжают жить там мирно сосуществуя под суверенитетом Италии. После окончания Армянской оккупации обе общины будут мирно жить вместе, и это однозначно будет способствовать дальнейшему благополучному развитию всего региона. Если оккупация не прекратится, то этот порочный круг никогда не закончится.

– Насколько я знаю, Вы профессиональный дипломат. Дипломатические усилия по урегулированию конфликта из-за Нагорного Карабаха продолжаются уже более четверти века, но ощутимых результатов нет. В чем причина? Почему дипломатия не дает эффекта? Кто виноват?

– К сожалению, несмотря на все усилия Азербайджана, дипломатические переговоры не принесли никаких ощутимых результатов из-за разрушительной внешней политики, проводимой Республикой Армения в отношении Азербайджана. Армения считает, что сможет узаконить оккупацию, сохранив статус-кво и затянув процесс переговоров. Но ни Азербайджан, ни мировое сообщество не допустят этого, и я хотел бы сказать, что время работает против Армении. Позиция мирового сообщества в отношении конфликтов в Азербайджане и в Молдове одинакова: они поддерживают нашу территориальную целостность.

– Вы лично верите в дипломатическое решение? Или региону предстоит выбирать между «ужасным концом и ужасом без конца», то есть «тлеющей бомбой» в виде неурегулированного конфликта или новой вспышкой военных действий?

– Я верю в мирное урегулирование конфликта. Потому что новая война может привести к более серьезным разрушениям в регионе, и я думаю, что никто из нас этого не хочет. Но позиция Армении обескураживает людей, которые верят в мирное урегулирование конфликта. Республика Армения и армянская община Карабаха должны понимать, что при помощи диалога с нами и взаимного уважения мы сможем положить конец этому конфликту. Мы могли бы изменить трагическую судьбу всего региона, и это в наших руках. Как азербайджанцы, мы дали понять, что готовы жить с нашими армянскими соседями, теперь их очередь, и они должны ответить на этот вопрос.

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