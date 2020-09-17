Стартовал телевизионный проект "Поговорим про Карабах" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по работе с диаспорой представил новый телевизионный проект "Поговорим про Карабах", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на комитет.

В рамках проекта запечатлены воспоминания гражданского населения Карабаха.

Первый выпуск телепроекта уже транслировался по телеканалу "Diaspor TV". В передаче жительница Ханкенди Арзу Рзаева, проживающая в настоящее время в Норвегии, рассказала о городе Ханкенди, в котором она родилась и выросла, о годах учебы в Шуше, об отношении проживающих в Карабахе армян к азербайджанцам и многом другом.

Наряду с азербайджанцами, проживающими за рубежом, комитет собирается снять воспоминания наших соотечественников, изгнанных с родных мест в результате оккупации азербайджанских земель, рассказать мировой общественности о том, что случилось с гражданским населением Карабаха.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.