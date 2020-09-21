Брайза: ОДКБ не поддерживает провокационные действия Армении или какого либо другого государства

БАКУ/ Trend/ - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не поддерживает провокационные действия Армении или какого-либо другого государства.

Об этом сказал Trend в понедельник экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

«Что касается ОДКБ, я не думаю, что она будет играть какую-либо роль в любом сценарии, если только Армения не подвергнется нападению. Потому, что ОДКБ - это оборонительный военный альянс, в котором каждое государство - член организации обязуется прийти на помощь любому другому государству в составе ОДКБ, которое может подвергнуться нападению. Если Армения начнет какие либо военные действия, Организация Договора о коллективной безопасности не будет задействована в этом. Россия, как и другие члены Организации Договора о коллективной безопасности, не поддерживает провокационные действия Армении или какого либо другого государства. Армения одна, без поддержки», - сказал он.

Брайза отметил, что правительство Армении делает весьма провокационные заявления не только о том, что «Нагорный Карабах - это Армения», но и о возможных военных действиях против Азербайджана.

«Это, безусловно, полностью противоречит международно принятым обязательствам Армении в рамках Минской группы ОБСЕ. Это просто отражает какое-то отчаяние со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который, возможно, пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Армении, которые он не смог решить, играя на армянском национализме. На провокационные заявления Пашиняна 19 сентября очень резко ответил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Российские СМИ транслировали высказывания Президента Ильхама Алиева, но не опубликовали ответ армянской стороны, что очень необычно. Мне кажется, что Россия согласится с тем, что эти действия Армении неприемлемы, и на сегодняшний день они выходят за рамки переговоров», - добавил он.

(Автор: Ляман Зейналова.)