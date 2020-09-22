Начать полномасштабные военные действия решаются склонные к самоубийству авантюристы — российский политтехнолог

БАКУ /Trend/ - Перейти грань и начать полномасштабные военные действия решаются или склонные к самоубийству авантюристы, или уверенные в своей победе реальные хозяева современного мира. Об этом во вторник Trend сказал известный российский политтехнолог, директор Института современного государственного развития (ИСГР) Дмитрий Солонников.

По словам Солонникова, угроза войны, демонстративная подготовка к войне, разговоры о возможной войне – все это не то же самое, что и сама война.

«Очень хочется верить, что нынешнее армянское руководство эту разницу понимает и ощущает, где проходит незримая грань, разделяющая сложную жизнь от прямолинейной смерти. Сложная внутриполитическая ситуация часто толкает лидеров различных государств на эскалацию внешней напряженности. На неё удобно списать трудности экономической и социальной жизни страны, в таких условиях можно расправиться с конкурентами, сплотить вокруг себя активные слои общества», - сказал он.

Но, подчеркнул Солонников, переступить черту и начать полномасштабные военные действия решаются или склонные к самоубийству авантюристы, или уверенные в своей победе реальные хозяева современного мира.

«Гарантированной победы у Армянских вооруженных сил не может быть ни на одном театре военных действий. Тем более против современной, хорошо укомплектованной и обученной армии Азербайджана. То есть смысл в реальном развязывании конфликта может быть только один – начать войну, проиграть, сдать позиции в Нагорном Карабахе и удерживаемых районах Азербайджана, закрепиться на своей территории, и уже там совершив политическое самоубийство начать строить новую историю новой страны», - сказал Солонников.

Понимая всё это, продолжил Солонников, в рамках работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно подчеркивалась необходимость поиска исключительно мирного пути урегулирования конфликта.

«И армянская сторона неоднократно подтверждала свою приверженность именно данному сценарию развития событий. И в этой связи хочется подчеркнуть еще раз. Громкие заявления внутри страны, для консолидации силового блока, развязывания «охоты на ведьм», попыток списать кризисные проявления – это все понятно и возможно. Хотя и неприятно», - отметил собеседник.

Солонников также подчеркнул, что позиция ОДКБ во многом демпфирует обострение конфликта.

«Страны-члены ОДКБ давали четкие сигналы Еревану, что переход к горячей фазе конфликта на Товузском напрвлении госграницы по инициативе армянской стороны никоим образом не может рассматриваться как применение статьи о совместных действиях стран-участниц договора в случае нападения на одну из них. Эта позиция ОДКБ была явно услышана и риторика Армении в тот момент несколько изменилась. Данная позиция в рамках договора о коллективной безопасности остается неизменной, и во многом демпфирует обострение конфликта», - сообщил Солонников.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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