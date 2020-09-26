Этно-фашизм Армении представляет угрозу региональной стабильности - пакистанский политик

БАКУ /Trend/ - Этно-фашизм Армении представляет угрозу для региональной стабильности. Об этом в субботу Trend сказал член сената Пакистана Анвар уль Хак Какар.

Комментируя присутствие армянских террористических организаций, включая ASALA на оккупированных территориях Азербайджана, Какар сказал, что решительно осуждает террористическую деятельность на оккупированных территориях Азербайджана, а также нападения Армении на мирных граждан нашей страны.

«Эти действия - преступление против человечности. Этно-фашизм со стороны Армении и тот факт, что террорист рассматривается как герой в Армении (Гарегин Нжде), представляют собой угрозу региональной стабильности и являются серьезным нарушением прав человека», - сказал Какар.

«Я призываю международное сообщество как можно скорее признать истинную суть этих действий, и с осторожностью относиться к этим тенденциям, поскольку они могут оказать влияние не только на непосредственных соседей, но и на Европу», - сказал Какар.

Он еще раз подчеркнул, что с несправедливостью, какой бы она ни была, необходимо бороться, иначе она может стать новой нормой.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Наргиз Садыхова.)

Твиттер: @nargiz_sadikh