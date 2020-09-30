Армянские артиллерийские обстрелы привели к эскалации конфликта – экс-премьер Боснии и Герцеговины

БАКУ/ Trend/ - Босния и Герцеговина уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики, с которой имеются очень хорошие дружеские отношения, сказал Trend бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумдзия.

«Я решительно осуждаю армянские артиллерийские обстрелы, которые привели к эскалации конфликта в нагорно-карабахском регионе. Надеюсь, что вооруженный конфликт, который представляет угрозу миру во всем регионе, будет остановлен как можно скорее, и что мирное решение будет достигнуто путем переговоров согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН», - сказал он.

Напомним, что 27 сентября около 06:00, вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного типа.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

На Физули-Джебраильском направлении освобождены села Ашагы Абдуррахманлы, Гараханбейли, Гарвенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района. Кроме того, в направлении Агдеринского района и Муровдага разгромлены вражеские посты, стратегически важные высоты взяты под контроль.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)

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