Функционирующая во Франции ассоциация “Улдуз” выразила протест против армянской агрессии в отношении Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Функционирующая во Франции культурная ассоциация “Улдуз” распространила заявление, осуждающее военную провокацию, совершенную Арменией против Азербайджана.

B заявлении говорится, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберных артиллерийских установок позиции азербайджанской армии и населенные пункты Азербайджана, расположенные в прифронтовой зоне. В результате есть потери среди гражданского населения и военнослужащих. Многие дома и гражданские объекты серьезно пострадали. Это – очередная провокация, преднамеренно и целенаправленно совершенная вооруженными силами Армении на густонаселенных территориях. Данные умышленные нападения на гражданских лиц грубо нарушают международное гуманитарное право, включая Женевскую конвенцию 1949 года. Также еще раз продемонстрировала миру то, что Армения является оккупантом, провокация, совершенная вооруженными силами Армении в Товузском направлении государственной границы Азербайджана ранее, в июле этого года.

В заявлении подчеркивается, что Армения не уважает нормы международного права, игнорирует резолюции ООН, связанные с территориальной целостностью Азербайджана.

“Призываем мировое сообщество и международные организации оказать влияние на Армению с тем, чтобы положить конец ее агрессорской политике и обеспечить безотлагательное освобождение территорий Азербайджана”, - говорится в заявлении.