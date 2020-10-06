Томас Гольц: Армения хочет спровоцировать вмешательство извне в нагорно-карабахский конфликт

БАКУ /Trend/ - Атакуя азербайджанское гражданское население и инфраструктуру, отчаявшаяся Армения, похоже, хочет вызвать ответные меры Азербайджана, чтобы расширить конфликт и тем самым вызвать вмешательство извне, например, со стороны России.

Об этом сказал Trend во вторник журналист, профессор Университета штата Монтана (США), почетный доктор Университета АDА Томас Гольц.

Гольц выразил надежду, что Азербайджан не поддастся на эту провокацию и продолжит успешные военные операции по освобождению своих оккупированных территорий.

Как сказал Trend канадский журналист Майкл Геллер, все разумные люди согласятся с заявлением министра обороны Азербайджана, который отметил, что открытие огня по территории Азербайджана с территории Армении является явно провокационным и расширяет зону боевых действий.

Отметим, что 4 октября ВС Армении произвели ракетный обстрел города Гянджа. В тот же день вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингячевир. Кроме того, по районам Хызы и Абшерон были выпущены две ракеты средней дальности с дальностью полета 300 км.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного типа.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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