Резолюция, которую конгрессмены США хотят принять в отношении Азербайджана, не имеет никакого основания - Турал Гянджалиев

БАКУ /Trend/ - Резолюция, которую конгрессмены США хотят принять в отношении Азербайджана, не имеет никакого основания.

Об этом сказал руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Турал Гянджалиев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что терпя неудачу на линии фронта, армянская сторона, подкупив американских конгрессменов, хочет, чтобы была принята резолюцию против Азербайджана.

Гянджалиев призвал азербайджанскую диаспору выразить протест и предотвратить принятие этой резолюции: "Обращаюсь к представителям азербайджанской диаспоры, чтобы они выразили протест против этой резолюции, направили письма протеста. Азербайджан освобождает свои земли от оккупации в рамках международных законов. Никто не может лишить нас такого права. Принятием резолюции № 1165 они ничего не добьются. США признали Карабах и прилегающие к нему территории азербайджанской территорий. Поэтому эта резолюция не имеет никаких реальных оснований".

(Текст: Кямаля Сеидова.)