В парламенте Азербайджана принято решение о восстановлении исторического названия освобожденного от оккупации села
БАКУ /Trend/ - На заседании комиссии по топонимике Милли Меджлиса Азербайджана был рассмотрен вопрос о восстановлении исторического названия освобожденного в Нагорном Карабахе села Мадагиз и единогласно принято решение о возвращении этому селу исторического названия Суговушан, сообщает во вторник Trend.
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