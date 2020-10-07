Армяне сделали из Азыхской пещеры склад с боеприпасами

БАКУ /Trend/ - После оккупации Арменией территории Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов Азербайджана в 1992-1993 годах - Лачына, Кельбаджара, Агдама, Физули, Джебраила, Губадлы и Зангилана, то есть 20% территории Азербайджана, армяне сделали одну из колыбелей человечества - Азыхскую пещеру, складом с боеприпасами.

Об этом в среду сказал Trend, заведующий отделом "Армяноведение" Института Кавказоведения НАНА, доктор исторических наук Гасым Гаджиев.

По его словам, Карабахский регион Азербайджана - территория проживания людей из лагерей Азых и Таглар, являющихся одними из древнейших мест стоянки человека. Территория Карабаха, которую пытаются присвоить армянские фальсификаторы, является местом стоянки представителей Гуручайской культуры эпохи палеолита, а также Кура-Аракской и Ходжалы-Гедабекской культур.

"Источники и исследования говорят о том, что в древности территория Карабаха охватывала крупнейшие провинции Албании. Источники подтверждают, что племена Карабахского региона имели албано-тюркское происхождение. Однако, после армянской оккупации азербайджанских территорий, наши памятники там были разрушены и стерты с лица земли, а албанские христианские памятники были полностью сфальсифицированы. Были стерты албанские надписи в Елисейском храме, храме Хасанриз и других памятниках, являющихся историческими памятниками нашего народа. Вещи, принадлежавшие албанцам, были уничтожены. Гробница и надпись албанского правителя Вачага III, хранившиеся в Елисейском храме, были полностью уничтожены. Армянские оккупанты стерли с лица земли знаменитые Ходжалинские курганы, разрушили наши музеи. В Шуше статуи азербайджанских мыслителей изрешечены пулями", - сказал Гаджиев.

Он добавил, что армяне вывезли из Карабахского региона в Армению большое количество музейных экспонатов.

"После оккупации наших территорий у армян появилась "возможность" открыто осуществлять свои фальсификации, которые ранее скрытно велись на территории Карабаха. Фотографии исторических памятников Карабахского региона Азербайджана распространяются в книгах и журналах по всему миру под видом армянских памятников", - с сожалением подчеркнул Гасым Гаджиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)