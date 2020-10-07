Самуэль Клигер: Восстановление Азербайджаном контроля над своими территориями пойдет на пользу и азербайджанскому, и армянскому народам

БАКУ /Trend/ - Восстановление Азербайджаном контроля над своими оккупированными территориями пойдет на пользу как азербайджанскому, так и армянскому народу, сказал Trend директор по делам России и Евразии Еврейской правозащитной организации Самуэль Клигер.

«В США с большой тревогой наблюдают за разгорающимся военным конфликтом между Арменией и Азербайджаном. Естественно, мы, как и международное сообщество, призываем к прекращению огня, к мирному и дипломатическому урегулированию конфликта, которому почти 30 лет. Тем не менее мы полностью признаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также его право на защиту и восстановление контроля над оккупированными Арменией территориями. Такой исход принесет пользу как азербайджанскому, так и армянскому народу», - сказал Клигер.

В свою очередь, комментируя эскалацию конфликта путем нанесения ракетных ударов по гражданскому населению и инфраструктуре, Клигер сказал, что это недопустимо и должно быть немедленно прекращено.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)