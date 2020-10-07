Сванте Корнелл: Бомбардировка азербайджанских городов - это попытка заставить Азербайджан ответить атакой по территории Армении

БАКУ /Trend/ - Бомбардировка Арменией азербайджанских городов за пределами зоны нагорно-карабахского конфликта - это попытка вынудить Азербайджан ответить атакой на территории самой Армении.

Об этом сказал Trend в среду директор и один из соучредителей Института политики безопасности и развития Сванте Корнелл.

Корнелл пояснил, что нынешняя эскалация конфликта, а точнее бомбардировка Арменией азербайджанских городов вне зоны конфликта, является полностью предсказуемым явлением.

«В данных действиях Армении можно проследить несколько целей. Самая очевидная - нанести ущерб Азербайджану и посеять страх среди населения. Это также служит тому, чтобы заставить Азербайджан прекратить свои усилия по освобождению от армянской оккупации своих территорий. Но самое главное, это попытка заставить Азербайджан ответить атакой на цели внутри самой Армении», - сказал он.

Как отметил Корнелл, это связано с надеждами официального Еревана на то, что такой шаг может вызвать ответную реакцию со стороны России.

(Автор: Наргиз Садыхова)