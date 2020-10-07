Азербайджан не нуждается в украинских добровольцах для урегулирования нагорно-карабахского конфликта

БАКУ/Trend/ - Азербайджану незачем платить добровольцам из Украины для участия в нагорно-карабахском конфликте - страна абсолютно не нуждается в такого рода помощи, говорит военный эксперт Алексей Арестович, сообщает Trend со ссылкой на «КП в Украине».

Как отмечает военный эксперт Олег Жданов, на сегодняшний день Азербайджан не использует даже турецких наемников.

Азербайджан не нуждается в том, чтобы привлекать наемников и что-то им платить, считает он.

«В Азербайджане создана прекрасная армия, которая самостоятельно способна решать все вопросы. И которая сейчас придерживается самой оптимальной тактики. Азербайджан бережет своих солдат, продвигаясь вперед маленькими шагами», - сказал эксперт.



Олег Жданов отмечает, что всегда есть определенные люди, которые хотят отправиться на войну ради денег.



«Может, кто-то на свой страх и риск формирует какую-то группу, но заработать на этом конфликте не удастся», - отметил он.

Как сказал военный эксперт, Азербайджан полностью придерживается международного права, которое на его стороне.

«Хотя бы поэтому он не будет использовать наемников, чтобы не нарушать военные законы. В Азербайджане уже назвали войну отечественной, освободительной, и они не будут портить свой имидж на мировой арене», - считает Олег Жданов.

- Я ничего об этом не слышал, - ответил на вопрос "КП" в Украине" руководитель Добровольческого руха ОУН Николай Кохановский. – Если бы это было правдой, я бы первым об этом узнал. Но у нас у самих сейчас война, зачем ехать куда-то далеко.

Похожий ответ дали в "Правом секторе", где идет постоянный набор в Добровольческий украинский корпус (ДУК).



«В наших рядах не агитировали за Карабах. Да если бы и агитировали, то у нас на родине задач хватает», - говорит спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский. – У нас добровольческая организация, жесткие контракты, как в армии, никто не подписывает. При желании любой боец может выйти из корпуса, пойти служить в ВСУ, отправиться на гражданку или куда-то уехать. Но как минимум за последние три недели никто из состава не ДУК выходил.



Интересно, что за 2020 год это вторая волна слухов о переброске украинцев в Нагорный Карабах. Первая поднялась после летнего обострения на армяно-азербайджанской границе.



28 июля замминистра иностранных дел Василий Боднарь опроверг какую-либо вербовку украинцев во время встречи с послом Армении Тиграном Сейраняном.