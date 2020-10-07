Хикмет Гаджиев: Азербайджан намерен обеспечить выполнение резолюций Совета Безопасности ООН

БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен обеспечить выполнение резолюций Совета Безопасности ООН по нагорно-карабахскому конфликту.

Об этом в интервью агентству Spectator сообщил помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Отвечая на вопрос о том, как и когда он видит разрешение текущей ситуации в Нагорном Карабахе, Гаджиев сказал, что на этот вопрос ответить нелегко .

«Это сложно. У меня нет хрустального шара. Но, очевидно, мы надеемся, что армяне прекратят оккупацию. Они не могут оккупировать территорию нашей страны и убивать наш народ», - сказал он.

Он отметил, что ответная операция Азербайджана — это принуждение к миру.

«Намерение Азербайджана — обеспечить выполнение резолюций Совета Безопасности ООН, которые заключаются в немедленном, безоговорочном и полном выводе вооруженных сил Армении. Мы должны убедиться, что Армения выполнит свои международные обязательства и выведет свои войска с территории Азербайджана. Международное сообщество также должно в этом помочь», - подчеркнул Гаджиев.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)