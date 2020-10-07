Армия Азербайджана захватила несколько новых опорных пунктов, уничтожила военную технику ВС Армении - Минобороны

БАКУ /Trend/ - На линии фронта вооруженные силы Азербайджана продолжают контрнаступательные операции по освобождению оккупированных территорий.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Он сообщил, что в ходе продолжающих боев подразделения ВС Армении, неся тяжелые потери, вынужденно отступают.

"Азербайджанская армия освободила новые опорные пункты, уничтожила военную технику ВС Армении. В результате артиллерийских ударов по подразделениям вооруженных сил страны-оккупанта в течение дня был выведен из строя командно-наблюдательный пункт на линии обороны 5-го горнострелкового полка ВС Армении. Много убитых и и раненых.

Точным артиллерийским ударом на участке обороны ВС Армении выведены из строя один танк и три артиллерийских орудия.

Согласно полученной информации, 1-й полк ВС Армении испытывает серьезные затруднения с продовольственным снабжением. В связи с этим личный состав подразделений армянской армии самовольно покидает боевые позиции. В других подразделениях есть серьезные проблемы с боеприпасами и горючим. Вследствие отсутствия связи между подразделениями армянской армии на некоторых участках обороны они обстреляли друг друга, есть убитые и раненые", - сказал Эйвазов.

Он также предоставил информацию об общих потерях ВС Армении с 27 сентября:

"С 27 сентября на сегодняшний день уничтожено до 250 танков и другой бронетехники, до 270 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, до 60 единиц средств ПВО, 11 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, восемь складов боеприпасов, до 150 единиц автомобильной техники, один зенитно-ракетный комплекс С-300".

ВС Армении, которые на словах "вернули" утраченные позиции, подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелу территории, где компактно живет мирное население, включая Тертерский, Бардинский, Агдамский, Агджабединский, Физулинский, Джебраильский, Евлахский, Геранбойский районы, города Гянджа и Мингячевир. Наша армия настроена на победу. Задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим выполняются успешно", - сказал Анар Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)