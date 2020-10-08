Румынские медиа пишут о ракетном обстреле гражданского населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На румынском новостном портале "Мondonews.ro" опубликована статья и размещен видеоматериал о нанесении Арменией ракетных ударов по азербайджанским городам, находящимся далеко от Нагорно-Карабахского региона, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

Отмечается, что принадлежащая Азербайджану радиолокационная система зарегистрировала несколько ракет, выпущенных по территории Азербайджана из Джермугского, Гафанского и Бердского районов Армении. Вот уже несколько дней Армения систематически наносит ракетные удары по гражданской инфраструктуре в густонаселенных городах и районах Азербайджана. Размещены видеокадры, свидетельствующие о ракетном обстреле Арменией Гянджи, Мингячевира и других населенных пунктов.

С полным тестом статьи можно ознакомиться по линку:

https://mondonews.ro/nagorno-karabah-armenia-continua-atacurile-cu-rachete-asupra-zonelor-civile-din-azerbaidjan-video-si-foto