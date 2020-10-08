БАКУ /Trend/ - Ракетные и артиллерийские обстрелы Арменией азербайджанских городов и мирных жителей продолжаются.

Об этом, как сообщает Trend, отмечает на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Целенаправленные атаки Армении с применением ракет «Смерч» и тяжелой артиллерии по азербайджанским городам и мирным жителям продолжаются. Гянджа, Барда, Тертер и другие города становятся объектами этих атак. Чтобы остановить Армению, необходимо продолжить миротворческую деятельность», - написал он.

(Автор: Наргиз Садыхова)