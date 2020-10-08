Воодушевленная безразличием международного сообщества, Армения продолжает агрессию против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Воодушевленная безразличием международного сообщества на протяжении многих лет, Армения продолжает агрессию против Азербайджана, совершая нападения на мирных жителей.

Об этом, как передает в четверг Trend, говорится в материале главного редактора катарской газеты The Peninsula Халида аш-Шафи.

«Оккупация части территории Азербайджана, в частности Карабаха, продолжается уже почти 30 лет. Ободренная безразличием международного сообщества в течение многих лет, Армения продолжает свою агрессивную деятельность против мирных жителей. Азербайджан предпринял шаги по возвращению своих оккупированных территорий», - сказал Аль-Шафи.

«Государства и международные структуры, заявляющие, что они взяли на себя так называемую инициативу по решению этой региональной проблемы, к сожалению, зашли в тупик. Позиция этих государств и институтов привела к тому, что Армения обнаглела и осуществляет новую оккупационную деятельность. Карабахский конфликт – самый важный вопрос на Кавказе за последние 30 лет. Решение Азербайджана положить конфликту конец является необходимостью. Для окончательного решения этого конфликта необходимо выполнение резолюций ООН и требований международного права», - сказал Аль-Шафи.

Аль-Шафи отметил, что Армения, которая при любой возможности без колебаний проявляет агрессию и враждебность по отношению к тюркскому народу , является самым большим препятствием на пути к миру, стабильности и спокойствию в регионе.

«Такое отношение Армении является признаком того, что она хочет создать в регионе зону масштабного конфликта. Я повторяю свой призыв к международному сообществу отказаться от двойных стандартов и предпринять шаги для прекращения оккупации территорий Азербайджана Арменией», - сказал он.

(Автор: Наргиз Садыхова)