Руфиз Хафизоглу в эфире алжирского телеканала: Армения пытается обмануть мировое сообщество (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend непрерывно информирует мировую общественность о событиях, происходящих в Нагорном Карабахе.

В ходе выступления на алжирском телеканале "Аль-Шуруг" главный редактор АМИ Trend Руфиз Хафизоглу отметил, что Армения пытается обмануть мировое сообщество.

Главред агентства подчеркнул, что главная цель Азербайджана - освободить свои оккупированные территории.

"Военные операции идут на территории Азербайджана, а не Армении", - сказал Руфиз Хафизоглу.

(Текст: Кямаля Сеидова)