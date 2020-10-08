Евреи-ашкенази Азербайджана молятся о победе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Живущие в Азербайджане евреи-ашкенази, собравшись сегодня в синагоге в Баку, вознесли молитвы о победе славной азербайджанской армии в ожесточенных сражениях за восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, наши соотечественники евреи со всей искренностью молили Бога о скорейшем освобождении наших земель и прекращении войны, возвращения наших солдат домой целыми и невредимыми, полном обеспечении территориальной целостности Азербайджана и установления мира в нашей стране и во всем мире. Отметим, что обряд был осуществлён с учетом всех ограничений, связанных с пандемии, и с особого разрешения.

Выступая на молитвенной церемонии, Шнеор Сегал, Главный раввин ашкенази Азербайджана, отметил, что еврейская община нашей страны всегда поддерживала народ Азербайджана.

"Мы очень любим свою родину - Азербайджан, защищать ее для нас огромная честь. Мы, как представители разных национальностей и религий, можем здесь комфортно жить и представлять нашу культуру и религию.

Мы молимся за каждого солдата, сражающегося сегодня за Родину и за всю азербайджанскую армию в целом, мы просим у Бога победы без больших потерь. Мы верим, что следующую церемонию проведем именно в Шуше", - сказал Сегал.

(Текст: Турал Гараджаев)