МИД России: Прорабатываются различные схемы действий по нагорно-карабахскому урегулированию

БАКУ /Trend/ - Прорабатываются различные схемы действий для нагорно-карабахского урегулирования.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала в ходе брифинга глава пресс-службы МИД Росии Мария Захарова.

Она отметила, что Россия, как в национальном качестве, так и в рамках Минской группы ОБСЕ продолжает прилагать активные посреднические усилия.

«Они направлены на незамедлительное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него, возобновление мирного переговорного процесса на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов. Прорабатываются различные схемы действий»,- сказал она.

Как отметила Захарова, ведутся консультации со сторонами относительно возможных сроков начала переговоров между главами внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.