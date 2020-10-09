Ситуация в Карабахе обсуждена на площадке «Baku Network» и «Вестника Кавказа» (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Ведущий аналитик "Вестника Кавказа" Матвей Катков, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко, руководитель Каспийского экспертного клуба, заместитель генерального директора АМИ Trend Гюльнара Мамедзаде и директор экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров в рамках информационно-аналитической программы "Война и мир" приняли участие в видеомосте между Москвой и Баку и поговорили о том, кому может быть выгодно привлечение боевиков с Ближнего Востока в зону нагорно-карабахского конфликта.
Trend приставляет вниманию читателей видеозапись:
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