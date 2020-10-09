Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Нагорном Карабахе

БАКУ/Trend/ - Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе на оперативном совещании в пятницу с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обсудим ситуацию, которая происходит совсем рядом с нашими границами, в том числе на Южном Кавказе", - сказал он, открывая совещание.