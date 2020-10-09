Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении началась в Москве

ЬАКУ/Trend/ - Встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении - Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна - началась в эти минуты в российской столице, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Переговоры по Нагорному Карабаху проходят в Доме приемов МИД РФ. По ее итогам возможна пресс-конференция.

Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении прибыли в Москву за несколько часов до начала переговоров. На консультации по Нагорному Карабаху они были приглашены президентом России Владимиром Путиным.