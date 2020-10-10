ВС Армении предприняли попытки вернуть утраченные позиции, но были вынуждены отступить, неся потери - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - ВС Армении предприняли попытки вернуть утраченные позиции, но были вынуждены отступить, неся потери, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Не соблюдая режим гуманитарного прекращения огня, подразделения вооруженных сил Армении, сосредоточив силы и средства, предприняли попытку к наступлению на разных направлениях фронта.

В дневное время ВС Армении предприняли попытку атаковать со стороны села Туг в направлении Гадрута и со стороны сёл Арагул и Баназура в сторону Джабраила.

В результате превентивных мер, предпринятых нашими подразделениями, ВС Армении, неся многочисленные потери в живой силе и военной технике, были вынуждены отступить. Наши подразделения, грамотно организовавшие оборону, пресекли продвижение противника и разгромили его, заманив в ловушку. В результате столкновения было уничтожено 38 военнослужащих противника, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 7 артиллерийских орудий и 2 грузовика с боеприпасами.

В настоящее время наши войска удерживают оперативное преимущество на всей протяжённости фронта", - говорится в сообщении.