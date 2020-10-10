В результате обстрела армянскими ВС погиб житель Агдама

БАКУ /Trend/ - Военно-политическое руководство Армении продолжает террористические акты против азербайджанского гражданского населения, грубо нарушая требования гуманитарного прекращения огня, объявленного 10 октября 2020 года в 12:00, а также основные нормы и принципы Женевских конвенций 1949 года.

Как сообщили Trendв субботу в Генпрокуратуре, сегодня около 19:00 в результате артиллерийского обстрела сел Чаменлы и Зангишали Агдамского района погиб житель села Чаменлы Гусейнов Гюндюз Тариэль оглу, 1974 года рождения. Прокуратура Агдамского района возбудила уголовное дело по соответствующим статьям.

В настоящее время прокуратура проводит все возможные в боевых условиях следственные мероприятия.

О результатах будет сообщено общественности.