Политика варварства Армении в отношении мирного населения Азербайджана продолжается - Хикмет Гаджиев (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Политика вандализма и варварства Армении в отношении мирного населения Азербайджана продолжается.
Об этом, как сообщает в воскресенье Trend, отмечает на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
«Политика вандализма и варварства Армении в отношении мирного населения Азербайджана продолжается. Это еще один акт геноцида против азербайджанского народа, свидетелями которого мы уже стали во времена Ходжалинского геноцида», - написал он.
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