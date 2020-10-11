Политика варварства Армении в отношении мирного населения Азербайджана продолжается - Хикмет Гаджиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Политика вандализма и варварства Армении в отношении мирного населения Азербайджана продолжается.

Об этом, как сообщает в воскресенье Trend, отмечает на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Политика вандализма и варварства Армении в отношении мирного населения Азербайджана продолжается. Это еще один акт геноцида против азербайджанского народа, свидетелями которого мы уже стали во времена Ходжалинского геноцида», - написал он.