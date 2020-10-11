МККК готов содействовать передаче тел погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе

БАКУ /Trend/ - Международный комитет Красного Креста (МККК) приветствует соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях в рамках нагорно-карабахского конфликта и готов в качестве нейтрального посредника содействовать передаче тел погибших в результате боевых действий и поддержке освобождения задержанных, передает в воскресенье Trend со ссылкой на МККК.

МККК готов предложить сторонам консультации для идентификации погибших в соответствии с международным гуманитарным правом, а затем содействовать передаче их тел.

После предыдущей эскалации конфликта вдоль линии соприкосновения в апреле 2016 года МККК уже поддержал стороны в проведении аналогичных операций. Тогда благодаря скоординированным усилиям удалось вернуть всех погибших их семьям.

С тех пор как МККК начал работать в связи с нагорно-карабахским конфликтом в 1992 году, организация неоднократно оказывала помощь сторонам в проведении таких операций.