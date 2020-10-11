Обстрел Гянджи является наглядным примером оккупационной политики Армении – МИД Турции

Нагорно-карабахский конфликт 11 октября 2020 15:11 (UTC+04:00)
Обстрел Гянджи является наглядным примером оккупационной политики Армении – МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Турция осуждает ракетный обстрел азербайджанского города Гянджа.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, передает в воскресенье Trend.

“Обстрел Гянджи, которая находится в 100 км от зоны нагорно-карабахского конфликта, говорит о том, что Армения нацелена на расширение масштаба военных действий. Обстрел Гянджи еще раз доказывает, что Армения не нацелена на мир и не имеет представления о том, что означает прекращение огня. Данный факт является наглядным примером оккупационной политики Армении», - говорится в заявлении.

Международное сообщество должно немедленно остановить действия Армении, отметили в МИД.

«Турция еще раз заявляет о своей поддержке Азербайджана», - говорится в заявлении.

Отметим, что в результате ночного ракетного обстрела Гянджи армянскими ВС погибли 9, получили ранения 34 мирных жителей города.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Обстрел Гянджи является наглядным примером оккупационной политики Армении – МИД Турции
Обстрел Гянджи является наглядным примером оккупационной политики Армении – МИД Турции
Если Пашиняна сметут народные массы и оппозиция - никто о нем сожалеть не будет
Если Пашиняна сметут народные массы и оппозиция - никто о нем сожалеть не будет
НПО Азербайджана обратились к президентам США, России и Франции
НПО Азербайджана обратились к президентам США, России и Франции
Loading Bars
Лента новостей
Гянджа подверглась ракетному обстрелу по приказу военно-политического руководства Армении - генпрокурор Азербайджана Политика 16:08
Вице-президент Ирана заразился коронавирусом Иран 15:58
Президент Ильхам Алиев: Возможностей России повлиять на урегулирование карабахского конфликта несравненно больше, чем у любой другой страны Политика 15:57
Группа журналистов посетила освобожденное от оккупации азербайджанское село Талыш (ВИДЕО) Политика 15:54
Момент ракетного удара по Гяндже (ВИДЕО) Общество 15:47
Призываем международное сообщество решительно осудить зверства Армении - помощник Президента Азербайджана Политика 15:43
Завершены поисково-спасательные работы на месте ракетного обстрела армянскими ВС жилого дома в Гяндже Политика 15:37
Международные организации должны адекватно отреагировать на армянский вандализм - помощник Президента Азербайджана Политика 15:26
Армения совершает преступления против гражданского населения Азербайджана - Кямран Алиев Политика 15:21
Аналитик Андрей Петров: Сегодняшние террористические акты показали, что Армения хочет крови, хочет проиграть и оказаться в еще более тяжелом положении, чем сейчас Политика 15:20
Российский эксперт: Ракетные атаки на мирных жителей Азербайджана нужно квалифицировать как акт международного терроризма Политика 15:18
Президент Ильхам Алиев: В рамках консультаций в Москве, мы не пошли на то, чтобы требовать от Армении за столом переговоров полной капитуляции Политика 15:12
Обстрел Гянджи является наглядным примером оккупационной политики Армении – МИД Турции Нагорно-карабахский конфликт 15:11
Президент Ильхам Алиев: Мы идем до конца, мы не остановились Политика 15:10
Президент Ильхам Алиев: Не секрет, что сегодня Армения зависит от России на 100 процентов Политика 15:10
Президент Ильхам Алиев: Пусть Пашинян благодарит Путина за то, что в очередной раз Россия пришла на спасение Армении Политика 15:04
ЦИК Таджикистана признал выборы президента состоявшимися Таджикистан 15:04
Против Армении должны быть введены санкции - Эльчин Амирбеков Политика 15:03
Ночной ракетный обстрел спящих мирных граждан - истинное лицо армянских фашистов – уроженец Гянджи, солист АзТВ Фуад Мусаев Социум 14:57
Хикмет Гаджиев: С одной стороны, Армения умоляет о мире, с другой - совершает теракт против мирного населения Политика 14:52
Президент Ильхам Алиев: Когда Пашинян в пьяном угаре танцевал в Шуше на Джыдыр-дюзю, он уже тогда подписал себе то, что сегодня произошло Политика 14:51
Президент Ильхам Алиев: Информационная атака, с которой мы столкнулись в российских медиа, нанесла большой вред общественному восприятию России Политика 14:50
Президент Ильхам Алиев: Турция при Президенте Эрдогане перестала быть послушным союзником Запада Политика 14:48
Президент Ильхам Алиев: Турция должна и будет играть важную роль в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта Политика 14:48
Президент Ильхам Алиев: От Пашиняна мы больше не услышим «Карабах – это Армения» Политика 14:45
Условия в переговорном процессе сегодня диктует Азербайджан - глава общины Политика 14:33
Если Пашиняна сметут народные массы и оппозиция - никто о нем сожалеть не будет Нагорно-карабахский конфликт 14:27
Государства, продающие Армении вооружение, должны знать, что она применяет его против детей - помощник Президента Азербайджана Политика 14:21
Минобороны Азербайджана распространило видео уничтожения армянского БПЛА в Мингячевире (ВИДЕО) Политика 14:21
По Гяндже выпущена ракета из ОТРК "Точка - У" - помощник Президента Азербайджана Политика 14:12
НПО Азербайджана обратились к президентам США, России и Франции Нагорно-карабахский конфликт 14:11
Ответственность за обострение ситуации в регионе полностью лежит на руководстве Армении - минобороны Азербайджана Политика 13:57
С начала атак армянских ВС убит 41, ранены 205 мирных граждан Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 13:53
Ракетный обстрел Гянджи – новый акт геноцида против азербайджанского народа со времен Ходжалы Нагорно-карабахский конфликт 13:48
Обстрел Гянджи со стороны Армении равнозначен гитлеровским бомбардировкам Варшавы в 1939 году - Питер Тейс Нагорно-карабахский конфликт 13:39
Провокация со стороны Армении является неуважением к международному сообществу и России - Хикмет Гаджиев ответил на вопросы журналистов в Гяндже Политика 13:35
Гибель мирных людей в Гяндже не должна оставаться безнаказанной - Али Ахмедов Политика 13:25
МККК готов содействовать передаче тел погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 13:22
Спикер парламента: Армения вновь показала свое неуважение к гуманитарным нормам Политика 13:09
Число погибших в Гяндже в результате ракетного обстрела со стороны ВС Армении достигло 9 Политика 13:05
Премьер Баварии предложил ввести в ФРГ штраф в €250 за нарушение масочного режима Европа 12:55
Цель Армении - убивать мирных жителей Азербайджана, посеять панику - депутат из Гянджи Нагорно-карабахский конфликт 12:55
Ночной обстрел Гянджи в центре внимания турецких СМИ (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 12:51
МЧС: На этот час из-под завалов в Гяндже извлечены 17 раненых и 7 мертвых тел (ФОТО) Общество 12:44
Брайза: Нападение ВС Армении на Гянджу является нарушением международного права Нагорно-карабахский конфликт 12:36
ВС Армении обстреляли санитарный автомобиль с белым флагом на нем, подбиравший тела армянских военных Политика 12:27
Армения, которая совершает военные преступления, целится в мирных жителей Азербайджана - минобороны Турции Турция 12:11
В случае несоблюдения Арменией условий прекращения огня Азербайджан имеет полное право возобновить военные действия - эксперт Нагорно-карабахский конфликт 12:02
Обстрелы мирного населения Азербайджана после достижения договоренности о прекращении огня являются еще одним ярким примером варварства Армении - МИД Политика 12:02
Генпрокуратура Азербайджана: В результате обстрела Гянджи армянскими ВС 7 ​​человек погибли и 34 получили ранения Политика 11:42
Армения в любом случае будет вынуждена уйти из Нагорного Карабаха - грузинский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 11:41
Армения бомбит Гянджу, чтобы заручиться поддержкой ОДКБ - корейский профессор Политика 11:35
В Таиланде 20 человек погибли при столкновении поезда с автобусом В мире 11:34
Хикмет Гаджиев: Гянджа - символ сопротивления государственному терроризму и вандализму Армении Нагорно-карабахский конфликт 11:23
В Гяндже разбирают развалины многоквартирного здания, разрушенного в результате обстрела со стороны ВС Армении (ФОТО) Общество 11:12
Политика варварства Армении в отношении мирного населения Азербайджана продолжается - Хикмет Гаджиев (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 11:02
Омбудсмен: Количество погибших и раненых в Гяндже может увеличиться Общество 10:43
Уничтожены силы и средства ВС Армении, пытавшихся перейти в наступление (ВИДЕО) Политика 10:42
Армения обстрелами мстит мирным жителям Азербайджана за поражение своей армии (ФОТО) Политика 10:36
Десять военных и трое мирных жителей погибли при взрыве бомбы в Афганистане Другие страны 10:13
Армения под видом гуманитарной помощи получила новые ракеты «Смерч» - Хикмет Гаджиев (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 09:53
Армения терпит поражение на фронте, убивает мирных жителей Азербайджана, распространяет дезинформацию - депутат Политика 09:44
В результате обстрела Гянджи, погибло минимум 7, ранено 33, в том числе дети - Хикмет Гаджиев (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 09:36
Уничтожен очередной БПЛА ВС Армении Политика 09:32
Уничтожено большое количество сил и техники армянской армии - СПИСОК Политика 09:20
Уничтожен заместитель командира полка ВС Армении - минобороны Азербайджана Политика 09:17
В течение ночи азербайджанская армия нанесла огневые удары по ВС Армении (ВИДЕО) Политика 09:08
94 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Казахстане Казахстан 08:57
Наблюдателям за выборами в пенитенциарных учреждениях придется пройти 14-дневный карантин Грузия 08:55
Объемы производства стали в Иране выросли на 6% Экономика 08:53
Новые кадры обстрела Гянджи (ФОТО) Политика 08:46
Генпрокуратура Азербайджана: Армянские ВС подвергли Мингячевир ракетному обстрелу (ФОТО/ВИДЕО) Политика 08:36
Армения должна прекратить государственный террор - турецкие НПО Нагорно-карабахский конфликт 07:47
В результате очередного обстрела Гянджи армянскими ВС 5 человек погибли и 27 получили ранения (ФОТО) Политика 07:40
Информация об обстреле Баку не соответствует действительности - минобороны Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 07:22
В Таджикистане начались президентские выборы Таджикистан 07:12
В Эквадоре восемь человек пострадали в результате взрыва газового бака Другие страны 06:47
Армения не соблюдает режим прекращения огня - турецкая оппозиция Нагорно-карабахский конфликт 06:39
Бродвей отменил все шоу до мая 2021 года из-за коронавируса Культура 06:25
Во время акций протеста в Денвере застрелили человека США 06:02
Аравийская коалиция перехватила заминированный беспилотник хуситов Арабские страны 05:38
В Литве пройдут парламентские выборы Европа 05:15
Пентагон изучает данные о новой межконтинентальной баллистической ракете КНДР США 04:49
В Бразилии число смертей из-за коронавируса превысило 150 тыс. Другие страны 04:23
Байден заявил, что благодаря Трампу миллиардеры богатеют во время пандемии США 03:58
Жогорку Кенеш утвердил Садыра Жапарова на пост премьер-министра Кыргызстана Кыргызстан 03:35
Трамп заявил, что Байден предал афроамериканцев и перенес рабочие места в Китай США 03:11
Город Гянджа подвергается обстрелу с территории Армении (ФОТО/ВИДЕО) Политика 02:44
Во Франции суточное число заразившихся коронавирусом достигло рекордного уровня Европа 02:25
В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом Россия 01:59
Армения распространяет ложную информацию Общество 01:38
Азербайджанский солдат воюет не с мирным населением, а с вооруженным оккупантом - минобороны Азербайджана Политика 01:28
Сборная Украины по футболу проиграла команде Германии в матче Лиги наций Спорт 01:19
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 293 тысячи Турция 00:57
Помпео опубликует новые удаленные с сервера Клинтон письма США 00:35
Более 37 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире 00:12
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов Европа 10 октября 23:49
Германия и Польша ввели новые ограничения в борьбе с COVID-19 Европа 10 октября 23:27
Армянские ВС обстреливают город Тертер Политика 10 октября 23:06
Генсек ООН приветствовал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 10 октября 22:49
Все новости