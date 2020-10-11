Обстрел Гянджи является наглядным примером оккупационной политики Армении – МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Турция осуждает ракетный обстрел азербайджанского города Гянджа.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, передает в воскресенье Trend.

“Обстрел Гянджи, которая находится в 100 км от зоны нагорно-карабахского конфликта, говорит о том, что Армения нацелена на расширение масштаба военных действий. Обстрел Гянджи еще раз доказывает, что Армения не нацелена на мир и не имеет представления о том, что означает прекращение огня. Данный факт является наглядным примером оккупационной политики Армении», - говорится в заявлении.

Международное сообщество должно немедленно остановить действия Армении, отметили в МИД.

«Турция еще раз заявляет о своей поддержке Азербайджана», - говорится в заявлении.

Отметим, что в результате ночного ракетного обстрела Гянджи армянскими ВС погибли 9, получили ранения 34 мирных жителей города.

(Автор: Наргиз Садыхова)