Хикмет Гаджиев: Дипкорпус, послы, главы делегаций, военные атташе, главы международных организаций посетят Гянджу и Мингячевир

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, совместно с дипломатическим корпусом, послами, главами делегаций, военными атташе, главами международных организаций посетит Гянджу и Мингячевир, сообщил Гаджиев на своей странице в Twitter, передает Trend.

«Вместе с МИД Азербайджана, а также дипломатическим корпусом, послами, главами делегаций, военными атташе, руководителями международных организаций, мы посетим Гянджу и Мингячевир - места преступлений безрассудных ракетных ударов Армении по невинным гражданам и критически важной энергетической инфраструктуре», - написал Гаджиев.

(Автор: Наргиз Садыхова)