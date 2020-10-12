Кремль настаивает на важности соблюдения договоренностей по Нагорному Карабаху

БАКУ/Trend/ - Кремль считает крайне важным выполнение договоренностей по Нагорному Карабаху, чтобы затем стороны конфликта полностью отказались от боевых действий и перешли к дипломатическим средствам урегулирования.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы высоко оцениваем то понимание, которое было согласовано, решение о гуманитарной паузе, которое было достигнуто по итогам контактов [глав МИД РФ, Азербайджана, Армении]", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что сейчас Москва очень внимательно наблюдает за ситуацией.

"Считаем, что выполнение достигнутых договоренностей чрезвычайно важно для того, чтобы в перспективе выйти полностью на отказ от боевых действий и переход к политико-дипломатическим средствам урегулирования конфликта", - подчеркнул представитель Кремля.