Мы убедились, что Армения не знает что такое гуманность - израильский эксперт

БАКУ /Trend/ - Всех, кто подверг обстрелу мирных жителей Гянджи, надо судить по всем международным законам, сказал Trend глава отделения Международной ассоциации Азербайджан-Израиль «АзИз» города Кирьят Бялик в Израиле Севин Ханукаев, комментируя обстрел мирных жителей в Гяндже со стороны ВС Армении.

«Мы все наблюдали за встречей министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России и ждали, чем закончатся переговоры. Мы также внимательно следили за выступлением министра иностранных дел Азерабайджана Джейхуна Байрамова и помощника Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева на следующий день после заявления о перемирии. И тогда стало известно, что ночью, в результате обстрела Гянджи вооруженными силами Армении, погибли невинные люди», - сказал глава отделения.

«Я согласен с каждым словом Хикмета Гаджиева, это настоящий геноцид. Пускать такие ракеты как Смерч, Град, Точка-У по мирным жителям запрещено давно. Мы убедились, что Армения не знает что такое гуманность. Эти действия со стороны Армении были направлены не только против азербайджанского народа, но и против российского. Совершать такие действия, после того как обе стороны договорились о перемирии это хуже фашизма. Даже фашисты не поступали так, как это делают сейчас армяне», - подчеркнул Ханукаев.

Касаемо Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Ханукаев отметил что, если Россия сегодня распустит эту организацию или же лишит Армению членства в ОДКБ – это будет самый правильный шаг, и тогда Армении будет нечем дышать.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Наталья Кочнева.)

Твиттер: @romakayeva