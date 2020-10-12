Обстрелы Гянджи со стороны Армении это абсолютно аморально и нарушает все законы и понятия человечества - Лев Спивак

БАКУ /Trend/ - Обстрелы Гянджи это абсолютно аморально и нарушает все законы и понятия человечества, сказал Trend генеральный директор международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Лев Спивак, комментируя ракетный обстрел мирного населения в Гяндже вооруженными силами Армении.

«Обстрел мирного населения городов с мирными жителями это абсолютное однозначное нарушение Женевской конвенции 1949 года и является международным преступлением, за совершение которого необходимо подать в международные инстанции и в суд», - сказал Спивак.

«Но, как мы все прекрасно понимаем, юридический путь он далеко не самый быстрый – это бюрократия, это время и, поэтому, меня лично больше волнует чисто человеческий, моральный аспект этого дела», - отметил генеральный директор.

"Это просто ужасно, я не понимаю, какой нормальный человек может выстрелить, выпустить ракету, сбросить бомбу на мирный, спокойный город. Мне совершенно непонятно, как такое может сделать нормальный человек. Это ужасно, и абсолютно аморально и нарушает все законы и понятия человечества», - сказал он.

Спивак отметил, что даже в 10 заповедях, которые легли в основу культуры юриспруденции и морали практически всех народов мира – одна из первых заповедей гласит "Не убей!"

«А эти люди абсолютно сознательно убивают тех, кто не может им ответить - простых мирных граждан. По-моему это ужасно», - сказал он.

Генеральный директор также подчеркнул, что все диаспоральные организации в мире должны разнести по миру эту информацию и постараться призвать как можно больше людей осудить эти зверские деяния.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Наталья Кочнева. )

Twitter: @romakayeva