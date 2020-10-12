Зарубежные дипломаты воочию увидели военные преступления, совершенные ВС Армении в Гяндже -- помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Аккредитованные в Баку зарубежные дипломаты и руководители международных организаций воочию увидели военные преступления, совершенные в Гяндже по приказу премьер-министра Армении.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он сообщил, что гости возложили цветы в память о невинных жертвах агрессии.

(Текст: Турал Гараджаев)