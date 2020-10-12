Баку не может ждать справедливости еще 30 лет - министр национальной обороны Турции

БАКУ/Trend/ - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел в понедельник телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава оборонных ведомств Турции и России обсудили тему провокаций Армении в отношении Азербайджана, ситуацию в сирийском Идлибе и в Ливии, сообщили в пресс-службе Минобороны Турции.

Акар в беседе с Шойгу подчеркнул необходимость прекращения обстрелов населенных пунктов Азербайджана со стороны Армении и вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских земель.

«Армения нарушает режим гуманитарного перемирия. Ереван должен незамедлительно вывести войска с территории Азербайджана. Баку не может ждать справедливости еще 30 лет. Турция готова поддержать справедливую позицию азербайджанской стороны», - сказал турецкий министр.