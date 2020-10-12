Лавров: Идет разработка механизмов верификации в рамках нагорно-карабахского урегулирования

БАКУ/Trend/ - В совместном заявлении глав МИД России, Азербайджана и Армении касательно нагорно-карабахского конфликта, которое было принято в ночь на 10 октября, специально было сказано, что вопросы разработки механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня будут выработаны дополнительно.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой.

«Разумеется, учитывая острый характер в Нагорном Карабахе и вокруг него, учитывая остроту проблемы военнопленных и удерживаемых лиц и, конечно же, необходимость вернуть тела погибших их родственникам, родным и близким нельзя затягивать с разработкой таких механизмов верификации. Работа над этим сейчас идет. Российская Федерация в ней участвует, сопредседатели оказывают посильное содействие и Международный комитет Красного Креста, с которым мы тоже в контакте, он готов подключиться, как только ситуация на земле будет стабилизирована», - сказал он.

Что касается дальнейшего участия России в процессе урегулирования, Лавров отметил, что страна будет заниматься этим вопросом активно, и как один из трех сопредседателей Миской группы ОБСЕ.