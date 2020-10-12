НПО Азербайджана направили обращение к представителям СМИ и журналистским организациям России

Нагорно-карабахский конфликт 12 октября 2020 17:51 (UTC+04:00)
НПО Азербайджана направили обращение к представителям СМИ и журналистским организациям России

БАКУ/Trend/ - НПО Азербайджана направили обращение к представителям СМИ и журналистским организациям России.

Как сообщает Trend, в обращении говорится:

"Мы, НПО Азербайджана, с глубокой обеспокоенностью и негодованием обращаемся к Вам в связи с наблюдаемой в СМИ Российской Федерации анти-азербайджанской пропагандой на фоне политики агрессии и террора, осуществляемой Арменией против Азербайджана.

Как известно, начиная с 27 сентября 2020 года, вооруженные силы Армении начали новую волну военной агрессии и провокаций против Азербайджанской Республики, в том числе обстреливая гражданское население густо населенных жилых пунктов Азербайджана, находящихся в нескольких сотнях километров от зоны конфликта, включая Гянджу, Мингячевир, Барду, Бейлаган, Хызы, Абшерон, и другие города и деревни, что является прямым нарушением норм и принципов международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций 1949 года.

Согласно данным на 12 октября 2020 года, убито 41 и ранено 207 мирных жителей Азербайджана, более 1200 жилых домов и гражданских объектов разрушены Арменией.

По инициативе президента России Владимира Путина, 9 октября 2020 года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с целью объявить режим прекращения огня в гуманитарных целях.

Во время встречи была достигнута договоренность, состоящая из следующих 4 пунктов:

1. Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.

2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

3. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

Однако, к сожалению, армянская сторона, в нарушение всех положений подписанного соглашения, придерживаясь своей лицемерной и агрессивной сущности, продолжает подвергать прифронтовые районы и села, а также города Азербайджана, расположенные вдали от зоны конфликта, сильному артиллерийскому и ракетному обстрелу, грубо нарушая соглашение о прекращении огня.

Самое прискорбное заключается в том факте, что 11 октября около 2 часов пополуночи, второй по величине город Азербайджана Гянджа с населением более 500 000 человек, расположенный в 80 км от линии фронта, подвергся ракетному обстрелу по приказу военно-политического руководства Армении. В результате этого варварского и зверского нападения Армении были разрушены 3 жилых дома, более 9 мирных жителей, в том числе 4 женщины, были убиты и 34 человека, в том числе 16 женщин и 6 детей, ранены.

Этим преступным деянием Армения еще раз доказала, что не заинтересована в мирном разрешении армяно-азербайджанского конфликта и никогда не соблюдала достигнутые договоренности и подписанные документы, как и в предыдущие 28 лет.

Мы знаем, что российские средства массовой информации при формировании вещательной сетки и соответствующего контента уделяют особое внимание освещению событий, происходящих в ближнем зарубежье и вышеуказанные события также не стали исключением.

Однако, с сожалением мы должны отметить, что несбалансированный состав участников телепередач, посвященных армяно-азербайджанскому конфликту, широкое освещение необоснованной армянской позиции и организация общественных кампаний против журналистов, защищающих азербайджанскую справедливую позицию, становится причиной искажения реальных фактов и одностороннего освещения конфликта и текущих событий.

Учитывая вышеперечисленное, мы считаем важным привлечь Ваше внимание к тому факту, что при освещении данных событий в российском медиа-пространстве также наблюдается резкий дисбаланс в пользу армянской пропаганды, что вводит в заблуждение российскую общественность и способствует резкому усилению анти-азербайджанского сентимента, оказывая негативное влияние на дружеское настроение азербайджанской общественности относительно России.

Подобная ситуация противоречит духу многовековой дружбы и стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном, а также вызывает сильное разочарование у многомиллионной русскоязычной аудитории Азербайджана.

Принимая во внимание вышеупомянутые факты, мы, НПО Азербайджана, призываем медиаструктуры, теле- и радиоканалы Российской Федерации, страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, а также авторов и ведущих программ, освещающих армяно-азербайджанский конфликт, предпринять необходимые меры для обеспечения адекватного баланса информации и экспертного мнения в российском медиа-пространстве относительно конфликта.

Мы изъявляем свою искреннюю надежду, что российские СМИ воздержатся от дальнейшего распространения проармянской пропаганды, пагубно влияющей на стратегическое сотрудничество и взаимное доверие между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Подписано 70 НПО Азербайджана:

1. Рауф Зейни - Национальный форум НПО Азербайджана;

2. Сабит Багиров - Фонд содействия развитию предпринимательства и рыночной экономики;

3. Умуд Мирзаев - Международный Фонд Евразия Пресс;

4. Алимамед Нуриев - Исследовательский фонд «Конституция»;

5. Сахиб Мамедов - Лига защиты трудовых прав граждан;

6. Новелла Джафарова - Общество защиты прав женщин имени Диляры Алиевой;

7. Саадат Бананьярлы - Азербайджанский Национальный Отдел Международного Общества по Защите Прав Человека;

8. Салтанат Годжаманлы - Общественное объединение прав человека и защиты законности;

9. Горхмаз Ибрагимли - Общественное объединение «Биосфера»;

10. Авез Гасанов - Общественное объединение гуманитарных исследований;

11. Азиз Алекперов - Общественное объединение «Общество беженцев Азербайджана»;

12. Исраил Искандеров - Общественное объединение поддержки социального развития «Умид»;

13. Вугар Байрамов - Общественное объединение «Центр экономического и социального развития»;

14. Чингиз Ганизаде - «Комитет демократии и прав человека»;

15. Магеррам Зульфугарлы - Ассоциация исследования социальных проблем;

16. Камиль Салимов – Общественное Объединение «Наблюдение за местами лишения свободы»;

17. Фуад Мамедов - Ассоциации культуры Азербайджана «Симург»;

18. Эйюб Гусейнов - Союз свободных потребителей;

19. Танзила Рустамханлы - Общество женщин «Азери-Тюрк»;

20. Мирвари Гахраманова - Общественное объединение защиты прав нефтяников;

21. Шамистан Ализаманлы - Общественное объединение «Поддержка пропаганды патриотизма»;

22. Акиф Нагы - Организация освобождения Карабаха;

23. Осман Гюндюз - Центра информационных систем и технологий "Мультимедиа";

24. Маис Алиев - Общественное объединение «Исследование социальных прав»;

25. Ирада Риза-заде - Общественное объединение «За социальное благосостояние граждан»;

26. Бахар Гасымова - Женское Общество Республики;

27. Малахат Ибрагимгызы - Общественное объединение «Женщины-лидеры»;

28. Физули Рзагулиев - Общественное объединение ветеранов Отечественной войны;

29. Мехди Мехдиев - Общественное объединение «Инвалиды, ветераны, семьи шехидов Карабахской войны»;

30. Мехрибан Зейналова - Общественное объединение помощи женщинам «Чистый мир»;

31. Ахмед Аббасбейли - Общественное объединение «Развитие общества и гражданских отношений»;

32. Насиман Ягублу - Общественное объединение «Поддержка исследований истории и прессы»;

33. Шахин Раджабов - Общественное объединение "Ассоциация родителей и учителей Азербайджана";

34. Айдын Абилов - Общественное объединение «Начинающие писатели и мастера искусств»;

35. Фикрет Юсифов - Общественное объединение международных экономических исследований;

36. Эльчин Гусейнов - Общественное объединение «Клуб писателей Азербайджана»;

37. Айдын Керимов - Независимый юридический центр;

38. Ахмед Гешемоглу - Общественное объединение «Прогресс и демократия»;

39. Хафиз Гасанов - Общественное объединение «Право и развитие»;

40. Мирали Гусейнов - Общественное объединение «Изучение демократии»;

41. Шамсаддин Алиев - Общественное объединение «Поддержка полиции»;

42. Асиф Аскерли - Азербайджанская демократическая студенческая и молодежная организация;

43. Эмин Гасанли - Общественное объединение демобилизованных военнослужащих по просвещению молодежи;

44. Ильгар Оруджов - Общественное объединение «Азербайджанское общество молодых ученых, аспирантов и магистров»;

45. Рамиль Искендерли - Общественное объединение правового анализа и исследований;

46. Фируза Асадуллаева – Общественное объединение «Журналисты в экстремальных условиях»;

47. Гафар Мехтиев – Общественное объединение «Лига независимых журналистов-исследователей»;

48. Эльмира Мехтиева - Общественное объединение солидарности журналистов «Ени Фикир»;

49. Руслан Халилов - Общественное Объединение «Продвижение журналистских инициатив»;

50. Эльмаддин Мурадов - Общественное объединение "Центр журналистики и развития";

51. Асаф Гулиев - Общественное объединение технической и правовой помощи независимым журналистам;

52. Севиндж Каримова – Международный центр журналистских исследований «Эхо»;

53. Ядигар Мамедли – Общественное объединение «Лига демократических журналистов Азербайджана»;

54. Аяз Мирзаев - Общественное объединение «Сеть журналистов Азербайджана»;

55. Джейхун Мусаев – Общественное Объединение «Экспертный центр журналистов»;

56. Тамхил Гаджиев – Общественное Объединение журналистов военной тематики;

57. Сеймур Вердизаде – Общественное Объединение "Центр журналистских исследований";

58. Эльшад Эйвазов – Общественное объединение нейтральных журналистов;

59. Севиль Юсифова – Ассоциация женщин-журналистов;

60. Айнур Насирова - «Инновативное медиа» - общественное объединение, поддерживающее профессиональное развитие журналистов;

61. Фуад Гусейнзаде – Общественное объединение "Поддержка деятельности диаспоры журналистами";

62. Надир Исмаилов – Общественное объединение "Сеть свободы слова Центральной Азии и Южного Кавказа";

63. Мушфиг Алескерли – Общественное Объединение «Поддержка инновационных инициатив в СМИ»;

64. Аваз Рустамов – Общественное объединение «Дух» по защите журналистов;

65. Ханоглан Ахмедов – Общественное Объединение "СМИ и гражданское общество";

66. Махсим Махсимов – Общественное Объединение "Поддержка развития региональных СМИ";

67. Халид Кязимов – Общественное объединение "Региональный центр прав человека и СМИ";

68. Габил Рустамов – Общественное Объединение «Центр развития медиа»;

69. Заур Гарибоглу – Общественное Объединение "Международная информация и регионоведение";

70. Джасарет Гусейнзаде – Общественное Объединение «Поддержка информационных инициатив»;

71. Тельман Иса – ОО общественных и социальных исследований «Актор».

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Туркменистан вернул своих граждан из Украины из-за пандемии
Туркменистан вернул своих граждан из Украины из-за пандемии
ЕБРР хочет изучить возможность открытия кредитной линии туркменским банкам
ЕБРР хочет изучить возможность открытия кредитной линии туркменским банкам
ЕБРР огласил итоги встречи с Туркменистаном
ЕБРР огласил итоги встречи с Туркменистаном
Loading Bars
Лента новостей
Фонд развития культуры и искусства начал регистрацию участников Самаркандского полумарафона Узбекистан 18:11
Армения берет на прицел энергетическую инфраструктуру – руководители дипкорпусов в Мингячевире (ФОТО) Политика 18:04
Рухани поздравил президента Таджикистана с переизбранием Политика 17:57
Изменен график движения электричек Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку Общество 17:56
Официальная израильская делегация посетит Бахрейн Израиль 17:55
НПО Азербайджана направили обращение к представителям СМИ и журналистским организациям России Нагорно-карабахский конфликт 17:51
Сократился экспорт кожаных изделий из Турции в Азербайджан Турция 17:49
Известные спортсмены поддержали освободительную миссию армии Азербайджана (ВИДЕО) Спорт 17:43
Число погибших в результате ракетного обстрела Гянджи достигло 10 человек Происшествия 17:40
В Международную морскую организацию направлено обращение в связи с преступлениями Армении (ФОТО) Политика 17:39
США сократили импорт кожаных изделий из Турции Турция 17:38
Растут объемы экспорта цемента из Турции в Германию Турция 17:37
В ЕС заявили, что не намерены вводить общий карантин Европа 17:33
Лавров: Идет разработка механизмов верификации в рамках нагорно-карабахского урегулирования Нагорно-карабахский конфликт 17:33
Состоялся телефонный разговор между генеральными прокурорами Азербайджана и России Политика 17:29
Открыты дополнительные счета в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана (ФОТО) Политика 17:27
Почему Армения проигнорировала усилия президента России Нагорно-карабахский конфликт 17:18
Сократилось количество деловых поездок из Турции в Германию Турция 17:18
Баку не может ждать справедливости еще 30 лет - министр национальной обороны Турции Нагорно-карабахский конфликт 17:17
Сократилась трудовая миграция из Турции в Россию Турция 17:14
ANAMA: Армения выпустила по Гяндже ракету "Эльбрус" Политика 17:13
Уменьшилась трудовая миграция из Турции в Узбекистан Турция 17:11
Михаил Гусман перечислил в Фонд помощи ВС Азербайджана $50 тыс. Нагорно-карабахский конфликт 17:10
Срыв переговоров является одной из главных целей армянской стороны - политолог Политика 17:08
На Каспии произошло землетрясение магнитудой 4,9 Происшествия 17:07
Азербайджан сократил импорт цемента из Турции Турция 17:06
Спрос на нефть в авиации достигнет уровня 2019 года только в 2023–2024 годах Энергетика 17:01
Туркменистан вернул своих граждан из Украины из-за пандемии Транспорт 16:58
В результате армянского обстрела Гянджи пострадала и старинная православная церковь Политика 16:57
Процесс восстановления спроса на нефть продлится до 2023 года Энергетика 16:53
Флаг Азербайджана будет гордо развеваться над всем Карабахом, как мугам во всем мире – всемирно известный ханенде Алим Гасымов Социум 16:48
Обстрелы Гянджи со стороны Армении это абсолютно аморально и нарушает все законы и понятия человечества - Лев Спивак Нагорно-карабахский конфликт 16:40
Зарубежные дипломаты воочию увидели военные преступления, совершенные ВС Армении в Гяндже - помощник Президента Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 16:40
В Азербайджане с сегодняшнего дня начаты меры по вакцинации против гриппа Общество 16:37
Омбудсмен выступила с видеообращением в связи с агрессией Армении против Азербайджана Политика 16:37
США увеличили импорт цемента из Турции Турция 16:33
#stoparmanianterrorism от Бакинской Высшей Школы Нефти (ВИДЕО) Общество 16:32
Во Франции соотечественники расклеили лозунги о провокациях Армении Общество 16:24
ЕБРР хочет изучить возможность открытия кредитной линии туркменским банкам Финансы 16:23
В Азербайджане продлены сроки регистрации в вузы и колледжи Общество 16:17
От имени азербайджанских банков осуществляется рассылка фальшивых писем (ФОТО) Общество 16:16
Сообщение о «сбитом» азербайджанском Су-25 является враньем - Минобороны Политика 16:13
Армянская сторона воюет не по-мужски - народный артист Азербайджана Джамиль Амиров Социум 16:10
Китай увеличил импорт стали из Турции Турция 16:03
Пострадавший от ракетного обстрела житель Гянджи: Армении никогда не удастся посеять панику в азербайджанском народе Политика 16:00
Министр экономики Азербайджана провёл встречу с новоназначенным послом Японии Бизнес 15:58
Всемирный банк прогнозирует в 2021 г. рост промышленного сектора Азербайджана на 1,7 % Финансы 15:55
Мы убедились, что Армения не знает что такое гуманность - израильский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 15:54
Google могут вынудить продать Chrome и часть рекламного бизнеса США 15:53
Лавров: Затягивать с политическим диалогом сторон конфликта в Нагорном Карабахе нельзя Нагорно-карабахский конфликт 15:51
"Сбитый" Арменией азербайджанский БПЛА оказался "кукурузником" - Минобороны Политика 15:49
ЕБРР огласил итоги встречи с Туркменистаном Финансы 15:47
Доставка оружия в Армению гражданскими самолетами противоречит правилам международной гражданской авиации - депутат Политика 15:46
Президент Ильхам Алиев побеждает Армению как на поле боя, так и на дипломатическом поприще Политика 15:45
За последние сутки в Азербайджане коронавирусом заразились 122, излечились 47 человек Общество 15:42
В Иране зафиксировано рекордное число летальных исходов от коронавируса Общество 15:41
Нельзя останавливаться, только вперед до полной победы над армянскими фашистами – народный артист Мубариз Тагиев Социум 15:39
Страны ЕС готовятся к сценарию Brexit с отсутствием торговой сделки Европа 15:35
Армяне уничтожили большинство памятников Азербайджана в Карабахе - НАНА Общество 15:35
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике Европа 15:29
Объем поступивших в Узбекистан трансграничных переводов составил $4,3 млрд Узбекистан 15:21
Первая партия вакцины от вируса гриппа уже в Грузии и распределена по регионам Грузия 15:17
Инвестпроекты на $6,1 млрд согласовали Казахстан и ОАЭ Казахстан 15:16
Хикмет Гаджиев: Азербайджан расценивает ракетный обстрел Гянджи как вандализм и варварство Политика 15:15
В Иране обнародовали последние данные о ситуации с коронавирусом Общество 15:14
Азербайджан стал основным поставщиком дизеля в Грузию Энергетика 15:14
Кабмин Израиля одобрил соглашение о нормализации отношений с ОАЭ Израиль 15:10
Растет количество деловых поездок из Турции в Азербайджан Турция 15:08
В отношении автора проекта WarGonzo возбуждено уголовное дело в связи с экстремистскими призывами против Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 15:07
Освобожденное от оккупации село Сулейманлы Джабраильского района (ВИДЕО) Политика 15:02
Обнародовано количество приватизированных объектов госсобственности Туркменистана Бизнес 15:02
Азербайджанские НПО направили обращение международным организациям в связи с ракетным обстрелом Гянджи Политика 15:01
В Жезказгане приступят к реализации зеленого проекта Энергетика 15:00
Руководство Армении должно принести извинения ООН и Азербайджану – Ялчын Топчу Политика 14:53
Обнародованы имена погибших в Гяндже во время ракетного обстрела ВС Армении - СПИСОК Политика 14:48
Русские в соцсетях: Армяне будут кайфовать, портить наших девочек, "бабло срубать", а мы за них кровь проливать? Социум 14:46
Правящая партия Азербайджана направила обращение 57 политпартиям и ряду международных организаций Политика 14:45
Наследный принц ОАЭ позвонил Владимиру Путину Арабские страны 14:44
В Шекинском районе Азербайджана на сегодняшний день произведено 3,2 тыс. тонн сухого табака Бизнес 14:44
Отныне военные и политические условия диктует Азербайджан - депутат Политика 14:34
Свыше 13 тысячи мерных слитков приобрели казахстанцы с начала года Финансы 14:28
Bank BTB с прибылью завершил 9 месяцев 2020 г. Финансы 14:23
В Туркестанской области Казахстана развивают мясное животноводство Казахстан 14:22
В Туркменистане продолжат работу по сокращению доли государственных отраслей народнохозяйственного комплекса Бизнес 14:10
Эскалация нагорно-карабахского конфликта - результат несоблюдения международного права - посол Алжира Нагорно-карабахский конфликт 14:10
Азербайджанская община Румынии обратилась к парламенту и МИД этой страны Нагорно-карабахский конфликт 14:08
TAP имеет потенциал транспортировать водород и биометан Энергетика 13:56
Сербские СМИ широко освещают справедливую позицию Азербайджана Политика 13:55
В Баку сохранится комфортная температура воздуха Общество 13:53
АН Азербайджана обратилась к Академиям наук ряда стран Политика 13:51
Лавров: Договоренность о прекращении огня в Карабахе соблюдается не в полной мере Нагорно-карабахский конфликт 13:42
Кремль настаивает на важности соблюдения договоренностей по Нагорному Карабаху Нагорно-карабахский конфликт 13:40
Иран осуждает атаки Армении на азербайджанские города Политика 13:35
Созданы передвижные пункты обеспечения участвующих в боевых действиях азербайджанских войск (ВИДЕО) Политика 13:16
Зарубежные дипломаты прибыли в Гянджу, чтобы воочию увидеть армянское зверство (ФОТО) Политика 13:11
Дорожная полиция Баку обратилась к автоперевозчикам в связи с карантином Общество 13:01
Туркменская компания увеличила производство полипропиленовой продукции Бизнес 12:50
Завершается строительство дожимной компрессорной станции на туркменском газовом месторождении Энергетика 12:44
На азербайджанском телевидении приостанавливается показ лотерейных игр Общество 12:39
Туркменская компания готовится выйти на новые рынки Бизнес 12:37
Все новости