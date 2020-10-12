БАКУ/Trend/ - НПО Азербайджана направили обращение к представителям СМИ и журналистским организациям России.

Как сообщает Trend, в обращении говорится:

"Мы, НПО Азербайджана, с глубокой обеспокоенностью и негодованием обращаемся к Вам в связи с наблюдаемой в СМИ Российской Федерации анти-азербайджанской пропагандой на фоне политики агрессии и террора, осуществляемой Арменией против Азербайджана.

Как известно, начиная с 27 сентября 2020 года, вооруженные силы Армении начали новую волну военной агрессии и провокаций против Азербайджанской Республики, в том числе обстреливая гражданское население густо населенных жилых пунктов Азербайджана, находящихся в нескольких сотнях километров от зоны конфликта, включая Гянджу, Мингячевир, Барду, Бейлаган, Хызы, Абшерон, и другие города и деревни, что является прямым нарушением норм и принципов международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций 1949 года.

Согласно данным на 12 октября 2020 года, убито 41 и ранено 207 мирных жителей Азербайджана, более 1200 жилых домов и гражданских объектов разрушены Арменией.

По инициативе президента России Владимира Путина, 9 октября 2020 года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с целью объявить режим прекращения огня в гуманитарных целях.

Во время встречи была достигнута договоренность, состоящая из следующих 4 пунктов:

1. Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.

2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

3. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

Однако, к сожалению, армянская сторона, в нарушение всех положений подписанного соглашения, придерживаясь своей лицемерной и агрессивной сущности, продолжает подвергать прифронтовые районы и села, а также города Азербайджана, расположенные вдали от зоны конфликта, сильному артиллерийскому и ракетному обстрелу, грубо нарушая соглашение о прекращении огня.

Самое прискорбное заключается в том факте, что 11 октября около 2 часов пополуночи, второй по величине город Азербайджана Гянджа с населением более 500 000 человек, расположенный в 80 км от линии фронта, подвергся ракетному обстрелу по приказу военно-политического руководства Армении. В результате этого варварского и зверского нападения Армении были разрушены 3 жилых дома, более 9 мирных жителей, в том числе 4 женщины, были убиты и 34 человека, в том числе 16 женщин и 6 детей, ранены.

Этим преступным деянием Армения еще раз доказала, что не заинтересована в мирном разрешении армяно-азербайджанского конфликта и никогда не соблюдала достигнутые договоренности и подписанные документы, как и в предыдущие 28 лет.

Мы знаем, что российские средства массовой информации при формировании вещательной сетки и соответствующего контента уделяют особое внимание освещению событий, происходящих в ближнем зарубежье и вышеуказанные события также не стали исключением.

Однако, с сожалением мы должны отметить, что несбалансированный состав участников телепередач, посвященных армяно-азербайджанскому конфликту, широкое освещение необоснованной армянской позиции и организация общественных кампаний против журналистов, защищающих азербайджанскую справедливую позицию, становится причиной искажения реальных фактов и одностороннего освещения конфликта и текущих событий.

Учитывая вышеперечисленное, мы считаем важным привлечь Ваше внимание к тому факту, что при освещении данных событий в российском медиа-пространстве также наблюдается резкий дисбаланс в пользу армянской пропаганды, что вводит в заблуждение российскую общественность и способствует резкому усилению анти-азербайджанского сентимента, оказывая негативное влияние на дружеское настроение азербайджанской общественности относительно России.

Подобная ситуация противоречит духу многовековой дружбы и стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном, а также вызывает сильное разочарование у многомиллионной русскоязычной аудитории Азербайджана.

Принимая во внимание вышеупомянутые факты, мы, НПО Азербайджана, призываем медиаструктуры, теле- и радиоканалы Российской Федерации, страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, а также авторов и ведущих программ, освещающих армяно-азербайджанский конфликт, предпринять необходимые меры для обеспечения адекватного баланса информации и экспертного мнения в российском медиа-пространстве относительно конфликта.

Мы изъявляем свою искреннюю надежду, что российские СМИ воздержатся от дальнейшего распространения проармянской пропаганды, пагубно влияющей на стратегическое сотрудничество и взаимное доверие между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Подписано 70 НПО Азербайджана:

1. Рауф Зейни - Национальный форум НПО Азербайджана;

2. Сабит Багиров - Фонд содействия развитию предпринимательства и рыночной экономики;

3. Умуд Мирзаев - Международный Фонд Евразия Пресс;

4. Алимамед Нуриев - Исследовательский фонд «Конституция»;

5. Сахиб Мамедов - Лига защиты трудовых прав граждан;

6. Новелла Джафарова - Общество защиты прав женщин имени Диляры Алиевой;

7. Саадат Бананьярлы - Азербайджанский Национальный Отдел Международного Общества по Защите Прав Человека;

8. Салтанат Годжаманлы - Общественное объединение прав человека и защиты законности;

9. Горхмаз Ибрагимли - Общественное объединение «Биосфера»;

10. Авез Гасанов - Общественное объединение гуманитарных исследований;

11. Азиз Алекперов - Общественное объединение «Общество беженцев Азербайджана»;

12. Исраил Искандеров - Общественное объединение поддержки социального развития «Умид»;

13. Вугар Байрамов - Общественное объединение «Центр экономического и социального развития»;

14. Чингиз Ганизаде - «Комитет демократии и прав человека»;

15. Магеррам Зульфугарлы - Ассоциация исследования социальных проблем;

16. Камиль Салимов – Общественное Объединение «Наблюдение за местами лишения свободы»;

17. Фуад Мамедов - Ассоциации культуры Азербайджана «Симург»;

18. Эйюб Гусейнов - Союз свободных потребителей;

19. Танзила Рустамханлы - Общество женщин «Азери-Тюрк»;

20. Мирвари Гахраманова - Общественное объединение защиты прав нефтяников;

21. Шамистан Ализаманлы - Общественное объединение «Поддержка пропаганды патриотизма»;

22. Акиф Нагы - Организация освобождения Карабаха;

23. Осман Гюндюз - Центра информационных систем и технологий "Мультимедиа";

24. Маис Алиев - Общественное объединение «Исследование социальных прав»;

25. Ирада Риза-заде - Общественное объединение «За социальное благосостояние граждан»;

26. Бахар Гасымова - Женское Общество Республики;

27. Малахат Ибрагимгызы - Общественное объединение «Женщины-лидеры»;

28. Физули Рзагулиев - Общественное объединение ветеранов Отечественной войны;

29. Мехди Мехдиев - Общественное объединение «Инвалиды, ветераны, семьи шехидов Карабахской войны»;

30. Мехрибан Зейналова - Общественное объединение помощи женщинам «Чистый мир»;

31. Ахмед Аббасбейли - Общественное объединение «Развитие общества и гражданских отношений»;

32. Насиман Ягублу - Общественное объединение «Поддержка исследований истории и прессы»;

33. Шахин Раджабов - Общественное объединение "Ассоциация родителей и учителей Азербайджана";

34. Айдын Абилов - Общественное объединение «Начинающие писатели и мастера искусств»;

35. Фикрет Юсифов - Общественное объединение международных экономических исследований;

36. Эльчин Гусейнов - Общественное объединение «Клуб писателей Азербайджана»;

37. Айдын Керимов - Независимый юридический центр;

38. Ахмед Гешемоглу - Общественное объединение «Прогресс и демократия»;

39. Хафиз Гасанов - Общественное объединение «Право и развитие»;

40. Мирали Гусейнов - Общественное объединение «Изучение демократии»;

41. Шамсаддин Алиев - Общественное объединение «Поддержка полиции»;

42. Асиф Аскерли - Азербайджанская демократическая студенческая и молодежная организация;

43. Эмин Гасанли - Общественное объединение демобилизованных военнослужащих по просвещению молодежи;

44. Ильгар Оруджов - Общественное объединение «Азербайджанское общество молодых ученых, аспирантов и магистров»;

45. Рамиль Искендерли - Общественное объединение правового анализа и исследований;

46. Фируза Асадуллаева – Общественное объединение «Журналисты в экстремальных условиях»;

47. Гафар Мехтиев – Общественное объединение «Лига независимых журналистов-исследователей»;

48. Эльмира Мехтиева - Общественное объединение солидарности журналистов «Ени Фикир»;

49. Руслан Халилов - Общественное Объединение «Продвижение журналистских инициатив»;

50. Эльмаддин Мурадов - Общественное объединение "Центр журналистики и развития";

51. Асаф Гулиев - Общественное объединение технической и правовой помощи независимым журналистам;

52. Севиндж Каримова – Международный центр журналистских исследований «Эхо»;

53. Ядигар Мамедли – Общественное объединение «Лига демократических журналистов Азербайджана»;

54. Аяз Мирзаев - Общественное объединение «Сеть журналистов Азербайджана»;

55. Джейхун Мусаев – Общественное Объединение «Экспертный центр журналистов»;

56. Тамхил Гаджиев – Общественное Объединение журналистов военной тематики;

57. Сеймур Вердизаде – Общественное Объединение "Центр журналистских исследований";

58. Эльшад Эйвазов – Общественное объединение нейтральных журналистов;

59. Севиль Юсифова – Ассоциация женщин-журналистов;

60. Айнур Насирова - «Инновативное медиа» - общественное объединение, поддерживающее профессиональное развитие журналистов;

61. Фуад Гусейнзаде – Общественное объединение "Поддержка деятельности диаспоры журналистами";

62. Надир Исмаилов – Общественное объединение "Сеть свободы слова Центральной Азии и Южного Кавказа";

63. Мушфиг Алескерли – Общественное Объединение «Поддержка инновационных инициатив в СМИ»;

64. Аваз Рустамов – Общественное объединение «Дух» по защите журналистов;

65. Ханоглан Ахмедов – Общественное Объединение "СМИ и гражданское общество";

66. Махсим Махсимов – Общественное Объединение "Поддержка развития региональных СМИ";

67. Халид Кязимов – Общественное объединение "Региональный центр прав человека и СМИ";

68. Габил Рустамов – Общественное Объединение «Центр развития медиа»;

69. Заур Гарибоглу – Общественное Объединение "Международная информация и регионоведение";

70. Джасарет Гусейнзаде – Общественное Объединение «Поддержка информационных инициатив»;

71. Тельман Иса – ОО общественных и социальных исследований «Актор».