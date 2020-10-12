Председатель РОО «Азербайджанская община Москвы» направил письмо председателю госдумы РФ

БАКУ/Trend/ - Председатель РОО «Азербайджанская община Москвы» Шамиль Тагиев направил письмо Председателю Государственной Думы Российской Федерации Вячеславу Володину.

Как сообщает в понедельник Trend, в письме говорится:

«Как известно, по результатам принятого при посредничестве МИД России заявления о гуманитарном перемирии между Арменией и Азербайджаном, с 12:00 10 октября 2020 года предусматривалось прекращение огня. Однако, 10 и 11 октября, разновременно, армянские оккупационные войска обстреляли азербайджанские города Гянджа и Мингячевир, а также села Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского, Физулинского и Джебраильского районов, что привело к многочисленным потерям среди мирного населения. Значительный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре. С глубоким сожалением мы вынуждены отметить, что данные античеловечные действия армянских вооруженных сил получают идеологическую подпитку от провокационных выступлений и заявлений ряда депутатов Госдумы, противоречащих взвешенной и ответственной позиции первых лиц России. В частности, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выступает с тех позиций, что в армяно-азербайджанском противостоянии Россия не должна соблюдать нейтралитета и учитывать позицию Азербайджана. По его словам, интересы России требуют признания независимости Нагорного Карабаха.

Однако, данные высказывания К. Затулина находятся в противоречии с констатацией президента России Владимира Путина стратегического партнерства между Баку и Москвой и подчеркиванием главой России, в преломление к последним вооруженным столкновениям внутри и вокруг Нагорного Карабаха, что боевые действия не шли на территории Армении.

Уважаемый Вячеслав Викторович! Мы также хотели бы отметить, что после принятия нижней палатой российского парламента заявления в связи с военными действиями на азербайджанской территории, Вы актуализировали необходимость для депутатов сделать все для внесения посредством парламентского диалога своего вклада в урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе и снятие напряженности. Однако, высказывания К. Затулина несут совершенно иной характер, что может явиться детонатором внутреннего напряжения в Российской Федерации, гражданами которой является многомиллионная масса азербайджанцев. Это вызывает опасения на фоне непрекращающихся призывов представителей армянской диаспоры России организовать работу по привлечению групп добровольцев для отправки в зону Нагорного Карабаха. В этой связи, просили бы Вас, Вячеслав Викторович, предпринять необходимые меры для недопущения деятельности К. Затулина в противовес позиции, озвучиваемой ведущими структурами власти Российской Федерации.»