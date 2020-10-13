Истинное лицо армянского фашизма в карикатурах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Истинное лицо армянского фашизма, которое на протяжении около 30 лет оккупирует 20 процентов территории Азербайджана – Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов, и более 200 лет проводит политику этнической чистки азербайджанцев, показал в своих работах известный ученый геолог-геофизик, профессор Керим Керимов, сообщает Trend Life.

Армянские агрессоры выступают с новыми заявлениями об оккупации еще новых земель Азербайджана, наносят ракетные удары по мирным городам и селам, грубо игнорируя все международные и человеческие законы. Только начиная с 27 сентября в результате обстрелов азербайджанских населенных пунктов со стороны армянских вооруженных сил погибли 42 мирных жителя, ранено более двухсот. Всему миру известен Ходжалинский геноцид, учиненный в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Сегодня славная армия Азербайджана ведет справедливую освободительную борьбу с армянскими агрессорами, которые за эти годы выше головы в крови невинных граждан нашей страны, погрязли в жестоких преступлениях. И все это происходит при попустительстве и поддержке ряда государств, игнорирующих нормы международного права.

Керим Керимов - заслуженный деятель науки и техники Азербайджана, академик Международной экоэнергетической академии, член многих меж­дународных геологических и геофизических обществ. Президент Национального комите­та геофизиков Азербайджана. Президент Азербайджанскою отделения Американо-Канад­ской международной ассоциации разведчиков геофизиков.

Мировая научная общественность высоко ценит ученого как автора комплекса методов применения геофизической информации для изучения строения и развития литосферы Земли, термодинамического и термобарического состоя­ний земной коры, прогнозирования и изучения нефтегазоносности разреза. Профессор известен в научном мире как ученый, выполняющий научные исследования в широком диапазоне проблем нефтяной и региональной геологии, геотектоники, геофи­зических методов разведки нефтяных и газовых месторождений. Его фундаментальные работы позволили пересмотреть существующие взгляды на геологическую природу и пер­спективу нефтегазоносности ряда регионов. Высокий авторитет ученого подтвержден большим объемом научных работ (более 380), значительное число которых опубликовано далеко за пределами республи­ки.

Керим Керимов также известен в Азербайджане и далеко за его пределами как талантливый художник-карикатурист в области сатиры и политического плаката, как активный борец за мир и дружбу между народами. Первая карикатура, нарисованная им еще в студенческие годы, была опубликована в 1956 году. С тех пор из-под пера и кисти Керимова вышло более 2500 работ, которые злободнев­ностью, актуальностью и мастерским исполнением привлекли и привлекают внимание широ­кой аудитории. В 1965 году был принят в члены Союза журналистов СССР. Политические плакаты профессора не раз демонстрировались на мно­гих тематических, а также 8 персональных выставках в Баку, Москве, Санкт-Петербур­ге, Стамбуле.

Одна из основных тем его плакатов последних лет - разоблачение армянского фашизма и политических интриг против Азербайджана и ее миролюбивого на­рода. Яркие, броские карикатуры (плакаты) вызывают гамму чувств, заставляют задуматься над происходящими в мире событиями, радуют поклонников таланта художника своей выразительностью.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева.)