Трагедия в Ходжалы и обстрелы Гянджи - серия многочисленных террористических актов Армении по отношению к Азербайджану - политолог

БАКУ /Trend/ - И Ходжалы и обстрел Гянджи являются серией многочисленных террористических актов Армении по отношению к Азербайджанскому мирному населению, сказал Trend известный политолог Мурад Сададдинов.

Он отметил, что за всю историю нагорно-карабахского конфликта, Азербайджан являлся свидетелем того, как Армянские ВС применяли силы по отношению к мирному азербайджанскому населению.

«Когда президенту Армении Сержу Саргсяну на трибуне Совета Европы задали вопрос, участвовал ли он в Ходжалинской трагедии, он сказал да и добавил, что считает гордостью этот фактор. А в других интервью он сказал, что Армения сделала это специально, чтобы напугать Азербайджанский народ», - сказал Сададдинов, добавив, что обстрел Армянскими ВС мирного населения Азербайджанского города Гянджи также является намерением с их стороны напугать население Азербайджана.

«Однако Армения не понимает, что хоть в свое время Азербайджан и не обладал такой силой, чтобы противостоять им, но на сегодняшний день в арсенале ВС Азербайджана оружие пятого поколения. О наличии такого оружия мы все знаем благодаря фоторепортажам, представленным Министерством обороны Азербайджана, и показывающими как Азербайджан проводит точечные операции лишь по отношению к военным объектам, чего не скажешь об армянской стороне. У Армении имеется артиллерия и ракетные системы, которые они используют лишь по отношению к мирному населению, находящегося вокруг Нагорного Карабаха и линии фронта», - подчеркнул он.

Сададдинов добавил, что часто говорится о том, что Армения является фашистким государством и сегодня факт обстрела мирного города Гянджа является доказательством этому. Он поясняет, что Гянджа была обстреляна баллистической ракетой "Эльбрус", которая находится на вооружении многих стран. Первый раз на территории СНГ эта ракета применялась Арменией по отношению к мирному городу Гянджа. До этого ее использовал Саддам Хусейн во время ирако-иранской войны. При этом, первая баллистическая ракета была произведена во время второй мировой войны немецким инженером и называлась Фау-2. Эту ракету использовал Адольф Гитлер против мирных городов Великобритании и Голландии.

«Когда Гитлер потерпел неудачи на фронте, он обратил свой взор к ракетам Фау и называл их "Оружие возмездия". Так, около двух тысяч снарядов было сброшено на Лондон. Этим Гитлер хотел напугать англичан, но это вызвало обратную реакцию – англичане, несмотря на огромные потери, собрали все силы и с большим усилием начали воевать с немецкими агрессорами. В результате судьба Гитлера - известна, Саддама Хусейна - тоже известна, теперь будем ожидать, какая будет судьба у Пашинина», - добавил он, поясняя, что запуск такой ракеты с территории Армении может дать только глава государства.

Политолог отметил, что когда устанавливаются координаты для запуска этой ракеты отклонения идут на 15-20 метров. Это означает, что ракета была заранее запрограммирована на жилой квартал Гянджи, а задача ее была уничтожить мирное население Гянджи.

«Мы видим, что армянская сторона отрицает факт обстрела города, но на сегодняшний день азербайджанские технологии четко показывают точку запуска этой ракеты, которая известна всем»,- добавил он.

При этом он добавляет, что фактор несоблюдения Арменией режима прекращения огня не удивителен. История всех переговорных процессов, которые происходили во время боевых действий между Азербайджаном и Арменией показывают, насколько Армения пользовалась этой ситуацией для захвата все больших территорий Азербайджана.

«В 1992 году при посредничестве президента Ирана, руководство Армении и Азербайджана было приглашено в Тегеран для ведения переговоров. В тот день, когда шли переговоры, армянские ВС захватили Азербайджанский город Шушу. Тогда они показали всему миру, что переговорный процесс для них всего лишь ширма для своих планов. Последнее прекращение огня, которое было договорено между Азербайджаном и Арменией, с армянской стороны преследовало одну цель – вернуть те территории, которые Азербайджанские ВС освободили. Буквально после завершения переговоров армянские силы начали контратаку, конечно же, Азербайджан уже хорошо знает тактику Армении и поэтому предотвратили их попытки, а также пошли в контратаку», - добавил он.

Сададдинов также добавил, что в соответствии с международным гуманитарным правом, фактор обстрела мирного города Гянджа, который находится на большом удалении от линии фронта, в ночное время баллистической ракетой –является фактом международного терроризма.

«В соответствии с международными правилами ведения войны, Женевской конвенцией - любая страна, которая участвует в боевых действиях, берет на себя обязательство не применять оружие в отношении мирного населения. События в Гяндже являются достаточно убедительным фактом для международного сообщества, чтобы принять соответствующие меры по отношению страны-агрессора Армении», - подчеркнул он.

Сададдинов также обратился к международному сообществу, спрашивая, до каких пор они будут молчать и закрывать глаза на то, что делает Армения.

«Мне интересна позиция Франции. Мы слышали истерическое выступление президента Франции, когда он говорил, что якобы Азербайджан привозит террористов с Ближнего востока, при этом, не предоставив никаких фактов. Мне интересно, как Франция оценивает гянджинские события», - сказал Сададдинов.

Он также подчеркнул, что когда в редакции французской газеты произошел террористический акт, были приглашены министры иностранных дел всех стран, которые участвовали в шествии. В этом шествии участвовал также министр иностранных дел Турции, что является доказательством того, насколько Турция противостоит любым попыткам террористических действий. Однако в данном случае, мы не видим осуждающей реакции Франции.

«Если сегодня стреляют по Азербайджану и убивают в Гяндже мирное население, а вас это не касается, мешает вашим интересам и вы молчите, то имейте в виду, что в будущем это приведет к повторению подобных фактов», - сказал Сададдинов, также ответив, что подобное доказано историей: в свое время английский премьер Артур Чемберлен, подписав соглашение с Гитлером, заявил, что он привез мир этим соглашением в Англию. Однако история доказала, что агрессора нужно останавливать в любом случае. Договоренность Чемберлена привела ко второй мировой войне и миллионам жертв. Подобное происходит и сейчас.

«Если мировое сообщество четко не выскажет свое мнение с осуждением и привлечением к ответственности этих лиц, то будущее нашей планеты туманно»,- подытожил Сададдинов.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева.)

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